被歷史遺忘的天才女畫家　浮世繪大師之女葛飾應為

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葛飾應為是葛飾北齋的三女，「應為」是她的畫號，相應於北齋的畫號「為一」。她的本名叫阿榮 (おえい)，據說這名字源於小時候父親總是隨興地對她「喔伊ー喔伊」(おーい、おーい)地稱呼，還常不留情面地嘲笑她突出的下顎，所以也會稱她「阿顎」（アゴ）。可見這對父女的相處模式比較像是朋友，而不是傳統嚴肅的親子關係。然而這絲毫不減她對父親的崇敬，相反的她時常暗中與父親較勁，感嘆自己的才幹不若父親。既然追不上他的腳步，也只能效法父親的勤奮，更努力的在畫藝上求精進。
相傳她因為時常嘲笑同為浮世繪畫師的丈夫畫技拙劣，因而被惱羞的丈夫給休了，自此回娘家當了父親一輩子的助手。我們從『北斎仮宅之図』看到葛飾應為的形象是凌亂的頭髮、不修邊幅的穿著，搭配專注而英氣十足的神情，在以男性為主的畫室當中凝神作畫。這般的形象與日本傳統溫柔婉約的女性形象大相徑庭，反倒與被盛譽為「畫狂老人」的葛飾北齋更為相似，果真無論是天份與性格，她皆有乃父之風啊！
葛飾應為擅長活用光影明暗，因此又被稱為日本的林布蘭。當時的江戶與歐洲的貿易往來頻繁，歐洲商人邀畫時期望繪師能畫出當時歐洲強調光影的繪畫效果。為了符合顧客需求，葛飾應為特別在這方面的技巧下了許多功夫。當時的江戶城多為木造建築，不時發生大火。據說她就特別喜歡跑去火災現場觀看，也許是因為被火光照耀得比晚霞還絢麗的景色，成為她觀察光影變化的素材吧！
不僅如此，她還習於描繪江戶吉原的繁花盛景。「吉原」也就是江戶著名的紅燈區，她會特別去觀察夜間的藝妓與游女們。她發現大街上的燈火讓游女與客人的身影彷彿漂浮在暗夜當中，看起來十分奇幻。藝伎館內大紅燈籠的光線灑落在藝伎身上時，臉上的彩妝與身上的華服所呈現出來的光影層次更多變，色彩更加濃艷與炫目。這使得她的用色特別大膽。美人在她筆下特別撫媚外，還帶有神秘、幽微的氛圍，可說是將美人繪發展到一個新高度。她的父親都忍不住稱讚：「要說畫美人，應為在我之上。」也因此，世人將她與其他美人繪大師並列為「浮世繪六大家」。