網傳祥雲龍吟主廚烙跑？突停業疑雲罩頂　官方回應了

蟬聯5年米其林二星的知名日本懷石料理名店「祥雲龍吟」，今（31）日無預警突然發出12/1起暫停營業公告，強調「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務」。不過，官方粉專公告下卻有網友留言疑問「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」對此，《NOWnews今日新聞》記者求證祥雲龍吟餐廳所屬的赫士盟餐飲集團，官方回應：「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並表示暫停營業是營運方計劃內的決定，對於調整的內容與範圍都仍在討論中，故「尚無法擬定重新開幕日期」，「但祥雲龍吟一定會再度開幕」。
發源自東京本店，身為日本龍吟姊妹分店的台灣「祥雲龍吟」，是台灣首家米其林三星日本料理分店，在地深耕8年，包括今年2022年已順利蟬聯5年米其林二星肯定。由稗田良平擔任料理長，承襲創辦人山本征治先生的料理精神，以台灣豐富物產打造傳統兼具創新的懷石料理而聞名。不少造訪過的饕客稱讚祥雲龍吟料理精緻，搭配完美烹調手法呈現忠於食材原味之美，尤其多以台灣在地食材上桌，更令人倍感驚艷。甚至有老饕對祥雲龍吟完美的餐酒搭配回味不已，直讚不只是清酒、連葡萄酒或烈酒，甚至是搭配的酒具都深得人心。
祥雲龍吟在台定價七品料理NT$4,800元＋服務費、十一品御膳則是NT$6,800＋服務費；餐茶搭配費用為NT$1,800，餐酒搭配費用則以NT$2,800起跳，且另外酌收服務費（服務費桌席10%，包廂個室15%）。
祥雲龍吟今無預警發布「祥雲龍吟餐廳暫停營業公告」，表示致力創造難忘的餐飲體驗，一直以深受消費者的喜愛與支持。透露在台落地深耕8年後，「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向」，並提及懷抱著非常遺憾與不捨的心情，宣布祥雲龍吟將營業至11月30日，並於12月1日起暫時歇業。官方FB粉專亦同步釋出公告，不少粉絲聞訊相當驚訝，有死忠顧客留言：「真的是最難忘的用餐體驗沒有之一！」尚未朝聖過的顧客則哀嚎：「我都訂不到，才開始候補就聽到這個消息」。
不過，官方粉專公告下同時有網友留言疑問「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」還透露「兩年前就出狀況了」。對此，《NOWnews今日新聞》記者求證餐廳所屬赫士盟餐飲集團，官方回應「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並表示暫停營業是營運方計劃內的決定，對於「調整內容、範圍方向，也考量到主廚，都仍在討論中」，故「尚無法擬定重新開幕日期」，但官方強調「祥雲龍吟一定會再度開幕」。