中鋼建構低碳競爭力！中鋼結構獲評綠色生活績效卓越獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁朝棟說，為向公司同仁及集團子公司倡導「淨零綠生活」重要性，中鋼集團每年辦理綠色生活評鑑活動，今(111)年經集團企業相互評比後，由中鋼結構公司發想的「將落葉變黃金，實踐循環經濟」之綠色創意主題脫穎而出，獲得綠色生活績效卓越獎之殊榮。
翁朝棟並說，中鋼公司積極呼應2050碳中和相關倡議，不僅成為「台灣淨零行動聯盟」發起成員，也參與高雄市政府「產業淨零大聯盟」，共同推動能源、產業、生活、社會等四大淨零轉型，其中在「淨零綠生活」方面，中鋼公司以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向推行相關措施，積極向員工宣導落實減碳行動於日常生活，也每年進行集團公司綠色生活評鑑，考核集團關係企業綠色生活推動績效。
代表中鋼結構公司受獎的董事長陳火坤指出，目前中鋼結構公司高雄燕巢廠區的綠化面積比率高達37.4%，其中喬木約7500株，灌木約60000株，除營造綠意盎然的優美環境外，也兼具減碳效益。
中鋼結構公司董事長陳火坤並指出，該公司為落實循環經濟理念，自109年開始，將廠區茂盛樹木伴隨的許多落葉進行回收，並結合在地種植竹筍的農民，發揮創意使腐朽落葉轉變為有機肥料，取代燃燒處理，不僅整體降低處理成本及減少空污，也幫助燕巢在地農業發展，達到一舉三得之效。
翁朝棟強調，中鋼集團推行綠色生活是從食、衣、住、行、育、樂等各層面規劃落實，不僅已連續7年舉辦綠色生活評鑑，去(110)年中鋼公司採購具環保標章產品的金額高達1.43億元，已連續10年獲得高雄市政府環保局頒發綠色採購績優獎，更透過鼓勵員工實踐綠色生活，全面執行節能減碳行動，善盡企業社會責任。