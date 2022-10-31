柯震東偕4入圍者暢聊導演經　金馬論壇開放觀眾報名

由金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局共同主辦、富邦金控合辦、和碩聯合科技贊助的「金馬59電影論壇」，將於11月16日舉辦「新導演論壇」與「電影音樂論壇」，邀請本屆金馬獎新導演與最佳原創電影音樂入圍者齊聚一堂，以《黑的教育》入圍本屆金馬獎最佳新導演的柯震東將偕4入圍者暢談創作心得。
「新導演論壇」將由金馬執委會執行長聞天祥主持，邀請演而優則導、以《黑的教育》入圍本屆金馬獎最佳新導演的柯震東，和來自澳門《海鷗來過的房間》導演孔慶輝、來自新加坡《花路阿朱媽》導演何書銘、馬來西亞出生但以香港電影《白日青春》提名的導演劉國瑞，以及《查無此心》的台灣導演曾英庭，一塊剖心深談，分享啟動電影生涯的首部長片作品，以及創作過程的艱辛與努力。
「電影音樂論壇」則由知名樂評人馬世芳主持，集結今年金馬獎最佳原創電影音樂入圍者《我心我行》李哲藝、《咒》李銘杰、《窄路微塵》黃衍仁，與曾以《孤味》入圍金馬獎最佳原創電影音樂的柯智豪、上屆得獎者《瀑布》作曲盧律銘，剖析電影配樂創作歷程，如何拿捏影像氛圍，堆疊出完美契合電影調性的樂音。
兩場論壇將在11月16日下午於臺北文創大樓14樓文創會所展開，11月1日13：00起於金馬官網活動頁面開放報名。無法到場者，亦可鎖定金馬YouTube與LINE TODAY頻道，活動後將播出完整影像。更多相關消息將於金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram陸續公佈。