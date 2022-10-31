上海迪士尼又因疫情暫停營運　遊客核酸採檢陰性方能離場

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目前上海官方尚未證實是否在上海迪士尼度假區發現確診者，不過當局公布30日新增10例本土無症狀感染者，其中9例於居家隔離中驗出，1例於常態檢驗中驗出，官方也近期造訪迪士尼樂園的部分遊客採取管理措施，至於目前仍在上海迪士尼的遊客，園區採取「不進不出」政策，現場遊客必須等待核酸結果陰性後才能按現場指揮有序離開，其中但凡27日起入園的遊客都需要進行三天三檢。
上海迪士尼樂園也宣布補償方案，指出只要是持有10月31日或之後門票的遊客，可在上海迪士尼樂園恢復運營後的六個月內任選一天到訪上海迪士尼樂園；若未能在六個月內到訪，可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、微信公眾號、上海迪士尼度假區預訂服務中心等申請退款，退款將於45個工作日內返回原付款賬戶。
除了上海迪士尼外，因北京市疫情反覆而於26日暫時關閉的北京環球影城也深陷封控困擾，儘管今日宣布重開，但為了遵循防疫要求，仍有部分運營場所維持關閉、部分演出亦調整展演場次；不少中國網友無奈表示，去年萬聖節上海迪士尼也同樣因為疫情暫停營運，「要不每年萬聖節閉園一天吧，八字不合啊這是」、「我是穿越到去年了嗎？」、「去年也是今天，往事重演了」。