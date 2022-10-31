高雄捷運黃線機廠動土　陳其邁：加速腳步盼117年完工

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陳其邁表示，捷運黃線是高雄市綠色交通非常重要的一環，將與捷運紅橘線、輕軌、台鐵，形成格狀路網；服務人口涵蓋6個行政區達116萬人，並串起高雄2個行政中心、3所大學、7所高中、3所醫院，以及文化中心、衛武營、亞洲新灣區等各大的生活圈，對於高雄整體捷運路網，捷運黃線是重中之重。
高雄捷運黃線整體路線為一倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，區域人口達116萬人，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座。
陳其邁指出，捷運黃線總經費約1,440億，感謝中央補助約833億，地方負擔600億。在整個財政的規劃，由林欽榮副市長組成捷運財政規劃小組，從O4、建軍站等，目前都已經先進行開發，聯合開發的財源，未來也會作為捷運興建的預算收入，一方面帶動地方發展，二方面讓捷運的興建，也能夠隨著四線齊發，在興建的過程裡面更加順利。
此外，陳其邁說，擔任市長後，為加速推動捷運黃線興建，在捷運規劃、審查的過程，有關專家或審查委員的意見，由副市長、相關局處首長親自溝通，並針對委員意見進行調整，前後大概五年的時間，也感謝蔡英文總統及行政院的支持，才能夠讓進度加快腳步。
陳其邁表示，捷運小港林園延伸線從綜合規劃到環境影響評估，到基本設計報編、細部設計，由林欽榮副市長親自領軍，率各局處與中央做密切的合作溝通，並針對審查意見加以回應改善，在1年10個月依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，並獲行政院核定，為台灣有史以來捷運興建速度最快的紀錄。
捷運局指出，高雄捷運黃線於去(110)年12月20日國發會審查通過後，順利在今(111)年3月21日正式獲行政院核定，並辦理招標發包作業，於今(111)年8月26日完成高雄捷運黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程的採購決標作業，由德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司、新加坡科技電子有限公司及瑞士施泰德鐵路股份有限公司共同組成的團隊得標。高雄捷運黃線考量高雄市在地需求、營運維修、國際趨勢、運量及線形等因素，導入德國西門子的通訊式列車控制CBTC(Communication-based Train Control) 技術，該技術的自動化行駛等級達最高等級的GoA4（Grades of Automation 4）等級，將高雄捷運黃線打造為全自動化控制的中運量捷運系統。
捷運局進一步說明，高雄捷運黃線有效的串聯起高雄地區既有軌道系統，讓高雄都會區整體的軌道運輸轉乘站點將增加至19處，可望大幅加密高雄市區大眾運輸系統密度，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，使高雄市進入以公共運輸為導向的無縫運輸新階段。