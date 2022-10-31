砸億元辦北科大獎學金！光寶科技創辦人宋恭源回饋母校

▲北科大校長王錫福（左）與光寶科技創辦人宋恭源（右）共同啟動 「宋恭源獎學金-國立台北科技大學」計畫。（圖／北科大提供）
▲北科大校長王錫福（左）與光寶科技創辦人宋恭源（右）共同啟動 「宋恭源獎學金-國立台北科技大學」計畫。（圖／北科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-31 17:59:41

為回饋母校，光寶科技創辦人宋恭源今（31）日偕北科大校長王錫福，共同發表「宋恭源獎學金－國立台北科技大學」啟動計畫，由宋恭源教育基金會挹注上億元，自111學年度起每年提供1,866萬元，支持北科大經濟弱勢及潛力深厚的優秀學生共計40位，每位每學年42萬元，使其求學期間不需擔心學雜費及生活開銷，專心向學。

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北科大名譽博士、光寶科技創辦人宋恭源幼時清苦，需要幫忙家裡賣鴨蛋、青菜維持生計，為了弟妹就學著想，選擇學費比醫科親民的台北工專，從高雄負笈北上。他提到最難忘的是，「雖然課業壓力相當大，同學之間關係很要好，老師、助教與我們的年齡差距不到10歲，無論上課、實驗、生活，幾乎都在一起，即使畢業已有60年，大家至今仍然保持聯絡，師生情誼特別深厚。」

宋恭源認為，台北工專是他人格思維養成的關鍵時期，有賴電子工程系教師王瑞材熱情、和學生打成一片，雖然患有小兒麻痺，總是耐心陪著學生一起反覆做實驗，熬到半夜；教師陳雲潮則利用寒暑假，帶領學生前往清大協助原子爐等先進設備安裝儀器，跟學生一起爬上爬下、同住宿舍，因此他決定捐助上億元獎學金回饋母校，並扶助和他一樣弱勢的學生。

王錫福表示，非常感謝宋恭源的善心義舉，選擇母校北科大作為「宋恭源獎學金」計畫啟動的第一站，成為校內大學部學生獎助金額最高的獎學金，勢必將大幅減輕獲獎者的經濟壓力，專心課業力爭上游。

王錫福指出，該獎學金不同於國內其他獎學金，特別設立「關懷導師」，從旁給予鼓勵與指導，並組織獲獎學生成立「恭源家族」，讓家族成員在關懷導師的帶領下彼此關心、互相鼓勵，希望聯合傳承北科大的師道精神，持續引領學生向前向上。

宋恭源說，「關懷導師扮演獎學金的成功推手，在導師長年引領和持續關懷下，鼓勵學生積極向上、服務他人，亦可運用這筆獎學金，送學生遠征南北極、攻玉山，這些經驗是書本上得不到的，期望在人格成長過程中培養他們的『器』與『識』，畢業後方能成為國家棟樑。」

王錫福表示，「關懷導師」最好的榜樣，就是宋恭源的老師—北科大榮譽教授王瑞材，他在學校服務超過一甲子，上百位電子業大老闆都是他的學生，素有「市值最高教授」的封號。為了落實宋恭源的初心，北科大將以王瑞材為榜樣，遴選出校內適任的8位關懷導師，共同提攜人才後進。

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