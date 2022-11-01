寶可夢3D大師球悠遊卡11/3預購！重現經典但半年後才出貨
悠遊卡公司帶來的立體高級球、超級球造型悠遊卡每每一推出即造成民眾搶購熱潮，看好這股熱潮，Pinkoi攜手悠遊卡公司合作，推出全台獨家「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」。以高水準3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型，重現經典大師球外型。將在11/3上午11點～11/13開放獨家預購，每組售價798元，一組共2顆。但根據官網顯示的出貨日，將從2023年的5/20才出貨，因此即便手刀搶第一，想拿到實品至少需要等上半年，下單前要先有心理準備。
鎖定廣大的寶可夢玩家市場，Pinkoi 平台上有不少寶可夢相關產品，近期攜手悠遊卡公司推出3D大師球造型悠遊卡，將於11/3於平台上展開預購。延續造型悠遊卡特色，在搭乘捷運嗶卡時增添趣味綠光，並於塗層上增加珍珠膜，讓光線折射下質感再加分，精緻又實用的設計互動感應提升大師球質感，這次更增添伸縮繩設計，掛在包包上方便使用拉取，快速通過捷運閘口，預料將會再度掀起一股購買潮。
預計將於11/3~11/13展開預購，預購期間每天早上 11點會釋出 1.5 萬組數量，實際出貨依預購順序， 每組會員限預購一組。但必須注意根據官網顯示，出貨日期將從2023年5/20才出貨，意味著，即便第一時間下單，至少需要等上半年以上才能收到貨的心理準備。