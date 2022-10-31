苗栗選情藍天換綠地？藍營分裂未必成就綠營必勝局勢

▲2018年無黨籍的頭份市長徐定禎獲民進黨禮讓，問鼎苗栗縣長，右三為客家大老陳運棟，右四為前立委吳宜臻。（圖／資料照片）
▲2018年無黨籍的頭份市長徐定禎獲民進黨禮讓，問鼎苗栗縣長，右三為客家大老陳運棟，右四為前立委吳宜臻。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-10-31 18:12:392022-10-31 18:34:35

今（2022）年苗栗縣長選舉因為國民黨分裂，外界普遍以為這是最有可能藍天換綠地的一次機會，但真實情況是外熱內冷，原因在於檢視10幾年來徐定禎選舉過程，幾乎是選一次就少一批盟友，地方綠營人士嘆說，國民黨提名的謝福弘民調始終吊車尾，別笑國民黨中央不懂地方派系，民進黨中央也沒搞清楚苗栗恩怨。

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在一片「變天」樂觀聲中，時代力量首先揭發徐定禎「恩將仇報」，指稱徐定禎與地方勢力「系出同源」，立委邱顯智和縣長侯選人宋國鼎分別提及2009年徐定禎參選頭份鎮長時，靠著已經往生的表哥、前議長游忠鈿和現任議長鍾東錦出錢出力，才打敗當時國民黨提名的陳英河。徐定禎當選之後透過游忠鈿與時任立法委員的徐耀昌交好，深獲徐耀昌的支持，但總統大選徐定禎卻公開挺蔡英文，2018年更在獲得民進黨禮讓下，公開挑戰縣長徐耀昌。

回顧媒體報導，2018年4月民進黨禮讓無黨籍的徐定禎，當時徐還公開表示將力邀吳宜臻出任競選總幹事，沒想到四個月後，徐定禎公布總幹事由邱炳坤出任。知悉內情人士表示，原來四月誓師大會後，吳宜臻到頭份找徐，婉轉表達「我挺你選縣長，你挺我選立委」，徐一口回絕，讓吳宜臻及支持者大失所望。

當年和吳宜臻一起站台挺徐定禎的，還有客家大老、前國大代表陳運棟，近年來健康欠佳的陳運棟，今年則是寫公開信支持鍾東錦選縣長，為什麼沒有再挺徐定禎？地方人士不願多作揣想。

兩年前正式加入民進黨，2022年徐定禎名正言順披綠袍選縣長，大部分的民調都是鍾東錦第一，徐定禎緊追在後。地方選舉都是母雞小雞綁一起，但徐定禎踩大雞養自己的小雞，同黨同志也傻眼，地方椿腳舉例，第五選區DPP議員陳光軒熱心介紹椿腳給徐定禎，結果後腳徐定禎就帶子弟兵陳詩弦去拜會椿腳，說「陳光軒較強，請你們支持陳詩弦」，其實拉拔子弟兵本就天經地義，陳光軒也鐵定能高票任，但聽到這樣的傳聞，陳的支持者還是不免搖頭！

苑裡也是，羅致政前秘書陳品安（無黨籍）介紹椿腳給徐定禎，後來徐就引薦民進黨候選人翁杰給椿腳，不知徐是太直白還是沒摸清選舉眉角。這些事情，地方都會傳開。

雖然三黨候選人猛攻鍾東錦前科背景，但八年來鍾為苗栗捐薪行善、為國民黨出錢出力，廣結善緣各方交好，都是所有人看的到的事實。徐定禎希望綠軍棄宋挺他，日前卻又謊稱與時力協商未果，大小綠都腹背受敵。苗栗選情，似乎已經底定。

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