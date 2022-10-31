苗栗選情藍天換綠地？藍營分裂未必成就綠營必勝局勢

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回顧媒體報導，2018年4月民進黨禮讓無黨籍的徐定禎，當時徐還公開表示將力邀吳宜臻出任競選總幹事，沒想到四個月後，徐定禎公布總幹事由邱炳坤出任。知悉內情人士表示，原來四月誓師大會後，吳宜臻到頭份找徐，婉轉表達「我挺你選縣長，你挺我選立委」，徐一口回絕，讓吳宜臻及支持者大失所望。
當年和吳宜臻一起站台挺徐定禎的，還有客家大老、前國大代表陳運棟，近年來健康欠佳的陳運棟，今年則是寫公開信支持鍾東錦選縣長，為什麼沒有再挺徐定禎？地方人士不願多作揣想。
兩年前正式加入民進黨，2022年徐定禎名正言順披綠袍選縣長，大部分的民調都是鍾東錦第一，徐定禎緊追在後。地方選舉都是母雞小雞綁一起，但徐定禎踩大雞養自己的小雞，同黨同志也傻眼，地方椿腳舉例，第五選區DPP議員陳光軒熱心介紹椿腳給徐定禎，結果後腳徐定禎就帶子弟兵陳詩弦去拜會椿腳，說「陳光軒較強，請你們支持陳詩弦」，其實拉拔子弟兵本就天經地義，陳光軒也鐵定能高票任，但聽到這樣的傳聞，陳的支持者還是不免搖頭！
苑裡也是，羅致政前秘書陳品安（無黨籍）介紹椿腳給徐定禎，後來徐就引薦民進黨候選人翁杰給椿腳，不知徐是太直白還是沒摸清選舉眉角。這些事情，地方都會傳開。
雖然三黨候選人猛攻鍾東錦前科背景，但八年來鍾為苗栗捐薪行善、為國民黨出錢出力，廣結善緣各方交好，都是所有人看的到的事實。徐定禎希望綠軍棄宋挺他，日前卻又謊稱與時力協商未果，大小綠都腹背受敵。苗栗選情，似乎已經底定。