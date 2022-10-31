侯友宜喊中和社宅3800戶　林佳龍競辦：質疑數字哪裡來？

▲林佳龍競選團隊張嘉玲、李坤城、江永昌、張志豪記者會，質疑侯友宜喊中和社宅已經蓋好3800戶的數字哪裡來。（圖 ／記者吳嘉億2022.10.31）
▲林佳龍競選團隊張嘉玲、李坤城、江永昌、張志豪記者會，質疑侯友宜喊中和社宅已經蓋好3800戶的數字哪裡來。（圖 ／記者吳嘉億2022.10.31）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-31 18:29:16

民進黨新北市長候選林佳龍競選辦公室發言人李坤城，與立法委員江永昌、新北市議員張志豪、議員候選人張嘉玲，今（31）日共同召開「請問侯市長，你的社宅蓋在哪？」記者會，批評尋求連任的新北市長侯友宜在造勢場合喊出「中和社宅已經蓋好3800戶」政績，拿出實際計算資料，質疑數字哪裡來？砲轟根本就是假造，要求侯友宜說清楚講明白。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江永昌說明，若侯市長講的戶數，是把中和都市計畫中未來要進行區段徵收的灰磘彈藥庫的區域也算進去，從過去市議員拿到的資料中的「中和灰磘1300戶」，就會發現數字根本兜不攏；強調興建中的「安邦青年社會住宅」只有632戶，包含327戶中央直接興建，目前中和地區社宅是1765戶，即使加上遙遙無期、還在睡夢中的灰磘地區1300戶，還是不及侯友宜說的3800戶。

江永昌進一步指出，侯友宜要求大家「給你機會繼續做」，講的卻是中央的政績，不要只有審查建造、發放執照，就當作是地方政府的成績，要求侯市長在這個事情上，講清楚、說明白，給市民鄉親一個交代，也希望有社會住宅需求的人，可以早日獲得正確的訊息。

李坤城表示，按照內政部統計，目前中和地區社宅是1765戶，如果再加上規劃中的中和灰磘地區也不到，這個數字就算是「中央加上新北」都不到這樣的戶數，「根本兜不攏」，要求侯友宜應該說清楚講明白，到底中和區的社宅戶數到底從何而來？

張志豪表示，議會總質詢時不斷問侯友宜新北市的社宅總量，而現在的量就是不夠，怎麼能欺騙市民說有 3800 戶？砲轟侯友宜必須為數字錯誤道歉，因為「這不是事實」；要求侯友宜市府，在今日下班前算出3800戶如何得來，請侯友宜不要逃避，敢講就要有清楚數字，議員有監督的權利，如果說的不是事實，就應該向市民道歉。

張嘉玲接著說到，侯市長造勢大會後，有很多人打電話來問「要去哪裡申請」，自己曾到灰磘那邊看，但只看到綠油油的田地，指出侯市長如果想開支票沒問題，但開了要做到，現在新北統計規劃中社宅只有 405 戶，而且還不一定都在中和，如果只會畫大餅那和韓國瑜有什麼兩樣？請侯市長趕快出來說清楚，不要每天想總統大夢，與其到處助講，不如定下心來，幫忙年輕人申請社宅。

▲林佳龍競選團隊張嘉玲、李坤城、江永昌、張志豪記者會，質疑侯友宜喊中和社宅已經蓋好3800戶的數字哪裡來。（圖 ／記者吳嘉億2022.10.31）
▲林佳龍競選團隊張嘉玲、李坤城、江永昌、張志豪記者會，質疑侯友宜喊中和社宅已經蓋好3800戶的數字哪裡來。（圖 ／記者吳嘉億2022.10.31）
新北市政府城鄉局也在記者會後發布新聞稿，標題直接回嗆「不是裝傻就是不懂」。城鄉局長黃國峰表示，行政院核定的「社會住宅興辦計畫」，本就是透過中央與地方合作興辦社會住宅，在行政院計算社會住宅階段進度時，也是把「既有、新完工、興辦中、已決標待開工」等社宅數量加總討論，一向如此，糾結於數字大作文章對於社宅數量的成長沒有任何意義，穩健紮實地增量社宅才是真正對民眾有利；重申新北市明年的完工社宅將達到1.1萬戶，未來持續攜手中央與民間力量，共同打造至少4.5萬戶，並在蓋社宅的過程中，將在地最需要的社福設施一併規劃興建，造福鄰里。

侯友宜下午請假到八里為新北市議員候選人陳家琪站台，受訪時也表示新北市的社會住宅，到明年底有1.1萬戶能夠完工，再加上與中央已經盤點出的97個地方，可以再蓋3.4萬戶，未來可蓋到4.5萬戶，強調都是按照既有步驟，不管是多元都更或是地方開發回饋，再加上整體開發的所有面積，這些都已經盤點過，所以很清楚，現有在明年完工的社宅，再加上未來所盤點規劃的，總共有4.5萬戶。

七度站台輔選林佳龍　賴清德：他是優秀人才

廖婉如代夫上陣登台　透露林佳龍病況不嚴重、請大家放心

林佳龍夫人幫輔選　侯友宜：太太是支持我、給我力量的人

學妹當分身幫掃街拜票　鄭麗君：林佳龍是全方位領導人才

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀