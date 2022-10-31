侯友宜喊中和社宅3800戶　林佳龍競辦：質疑數字哪裡來？

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江永昌進一步指出，侯友宜要求大家「給你機會繼續做」，講的卻是中央的政績，不要只有審查建造、發放執照，就當作是地方政府的成績，要求侯市長在這個事情上，講清楚、說明白，給市民鄉親一個交代，也希望有社會住宅需求的人，可以早日獲得正確的訊息。
李坤城表示，按照內政部統計，目前中和地區社宅是1765戶，如果再加上規劃中的中和灰磘地區也不到，這個數字就算是「中央加上新北」都不到這樣的戶數，「根本兜不攏」，要求侯友宜應該說清楚講明白，到底中和區的社宅戶數到底從何而來？
張志豪表示，議會總質詢時不斷問侯友宜新北市的社宅總量，而現在的量就是不夠，怎麼能欺騙市民說有 3800 戶？砲轟侯友宜必須為數字錯誤道歉，因為「這不是事實」；要求侯友宜市府，在今日下班前算出3800戶如何得來，請侯友宜不要逃避，敢講就要有清楚數字，議員有監督的權利，如果說的不是事實，就應該向市民道歉。
張嘉玲接著說到，侯市長造勢大會後，有很多人打電話來問「要去哪裡申請」，自己曾到灰磘那邊看，但只看到綠油油的田地，指出侯市長如果想開支票沒問題，但開了要做到，現在新北統計規劃中社宅只有 405 戶，而且還不一定都在中和，如果只會畫大餅那和韓國瑜有什麼兩樣？請侯市長趕快出來說清楚，不要每天想總統大夢，與其到處助講，不如定下心來，幫忙年輕人申請社宅。
新北市政府城鄉局也在記者會後發布新聞稿，標題直接回嗆「不是裝傻就是不懂」。城鄉局長黃國峰表示，行政院核定的「社會住宅興辦計畫」，本就是透過中央與地方合作興辦社會住宅，在行政院計算社會住宅階段進度時，也是把「既有、新完工、興辦中、已決標待開工」等社宅數量加總討論，一向如此，糾結於數字大作文章對於社宅數量的成長沒有任何意義，穩健紮實地增量社宅才是真正對民眾有利；重申新北市明年的完工社宅將達到1.1萬戶，未來持續攜手中央與民間力量，共同打造至少4.5萬戶，並在蓋社宅的過程中，將在地最需要的社福設施一併規劃興建，造福鄰里。
侯友宜下午請假到八里為新北市議員候選人陳家琪站台，受訪時也表示新北市的社會住宅，到明年底有1.1萬戶能夠完工，再加上與中央已經盤點出的97個地方，可以再蓋3.4萬戶，未來可蓋到4.5萬戶，強調都是按照既有步驟，不管是多元都更或是地方開發回饋，再加上整體開發的所有面積，這些都已經盤點過，所以很清楚，現有在明年完工的社宅，再加上未來所盤點規劃的，總共有4.5萬戶。