鴻海鄭州廠「大逃疫」內幕　產能逐步恢復正常

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，目前鄭州病毒株傳染力強，確診數增加，但症狀輕微。原本鄭州廠依照當地政府的防疫規定，以核酸篩查採用20混1的方式，可在防控初期階段快速發現個別異常，但當染疫達到一定數量時，當地缺乏隔離場所、物資配送無法及時、採樣人員不足、檢測結果無法及時確認，才造成此次一開始的混亂現象。
不過，鴻海富士康迅速應對，在公司積極爭取下，目前鄭州園區改為一人一快篩，快篩陽性立即安排進行核酸檢測，確認陽性則馬上送至政府醫療隔離點，如此一來可大幅降低員工的恐慌。
另外，原本園區因防群聚而關閉食堂，改為免費發送三餐，但因每一餐需要發放約20萬個餐盒，員工也要從工廠走回宿舍吃飯，因此造成員工情緒不滿，所幸經過公司與當地政府溝通後，將逐漸恢復開放餐廳，大大改善員工用餐的不便。
而社群平台上流傳的各式「大逃逸」照片與影像，有內部員工表示實屬無奈之舉，一方面是員工對疫情的恐慌，一方面無法及時掌握正確訊息，再加上當地交通管制，導致不得不選擇步行。
鴻海30日也聲明，對員工想要留下來上班或離開返鄉，富士康絕對尊重，對於有返鄉意願的員工，富士康配合政府統一組織人員和車輛，給予協助並於10月30日起提供返鄉服務。
針對這次鄭州廠事件，消息人士無奈指出，富士康是一家民營企業，20多萬人的疫情防控是無法單靠一家企業的，而相關「大逃疫」的照片與訊息在網路上流傳，其中不乏許多不實信息，但公司會做為後續優化的參考，富士康會擔起照顧員工、服務客戶的責任。
而目前，鴻海富士康鄭州園區採用單人快篩，將對病毒感染的篩查更加精準與快速。消息人士表示，對於自願留下上班的員工，公司也會盡最大努力保障生活、健康與工作的需求。現階段待健康員工逐漸返回工作崗位後，鄭州廠的產能也將逐步恢復正常，同時也歡迎此前離開園區的員工在疫情穩定之後，隨時回到工作崗位。