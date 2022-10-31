鴻海鄭州廠「大逃疫」內幕　產能逐步恢復正常

▲鴻海富士康鄭州廠受到疫情影響，部分員工「大逃疫」主要是無法及時掌握正確訊息，以及交通受到管控導致，目前產能將逐漸恢復正常。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海富士康鄭州廠受到疫情影響，部分員工「大逃疫」主要是無法及時掌握正確訊息，以及交通受到管控導致，目前產能將逐漸恢復正常。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-31 18:33:06

中國大陸河南鄭州疫情再起，鴻海富士康鄭州廠也受到影響，據了解這次是因為染疫人數到達一定數量，當地缺乏隔離場所、採樣人員不足，連帶物資配送無法及時才造成這次事件。不過在公司與當地政府溝通下，園區改為一人一快篩，可大幅降低員工的恐慌，且原本關閉的食堂現在也逐漸開放，改善用餐的不便。而部分員工步行返鄉主要也是因地方交通管制且訊息不足的原因導致，至於願意留在園區工作的員工，公司對員工強調會盡全力保障健康與安全，目前產能也將逐步恢復正常。

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中國大陸鄭州疫情發生變化，媒體報導鴻海富士康鄭州廠有員工染疫，一些員工害怕被感染便徒步返鄉，由於鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14機種主要生產基地，市場憂心蘋果iPhone 14產品生產和出貨會受到影響。外媒路透也報導，這次疫情可能使得鄭州廠11月iPhone的出貨量最多削減三成。

據了解，目前鄭州病毒株傳染力強，確診數增加，但症狀輕微。原本鄭州廠依照當地政府的防疫規定，以核酸篩查採用20混1的方式，可在防控初期階段快速發現個別異常，但當染疫達到一定數量時，當地缺乏隔離場所、物資配送無法及時、採樣人員不足、檢測結果無法及時確認，才造成此次一開始的混亂現象。

不過，鴻海富士康迅速應對，在公司積極爭取下，目前鄭州園區改為一人一快篩，快篩陽性立即安排進行核酸檢測，確認陽性則馬上送至政府醫療隔離點，如此一來可大幅降低員工的恐慌。

另外，原本園區因防群聚而關閉食堂，改為免費發送三餐，但因每一餐需要發放約20萬個餐盒，員工也要從工廠走回宿舍吃飯，因此造成員工情緒不滿，所幸經過公司與當地政府溝通後，將逐漸恢復開放餐廳，大大改善員工用餐的不便。

而社群平台上流傳的各式「大逃逸」照片與影像，有內部員工表示實屬無奈之舉，一方面是員工對疫情的恐慌，一方面無法及時掌握正確訊息，再加上當地交通管制，導致不得不選擇步行。

鴻海30日也聲明，對員工想要留下來上班或離開返鄉，富士康絕對尊重，對於有返鄉意願的員工，富士康配合政府統一組織人員和車輛，給予協助並於10月30日起提供返鄉服務。

針對這次鄭州廠事件，消息人士無奈指出，富士康是一家民營企業，20多萬人的疫情防控是無法單靠一家企業的，而相關「大逃疫」的照片與訊息在網路上流傳，其中不乏許多不實信息，但公司會做為後續優化的參考，富士康會擔起照顧員工、服務客戶的責任。

而目前，鴻海富士康鄭州園區採用單人快篩，將對病毒感染的篩查更加精準與快速。消息人士表示，對於自願留下上班的員工，公司也會盡最大努力保障生活、健康與工作的需求。現階段待健康員工逐漸返回工作崗位後，鄭州廠的產能也將逐步恢復正常，同時也歡迎此前離開園區的員工在疫情穩定之後，隨時回到工作崗位。


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