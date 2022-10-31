任用男友當公費助理？林耕仁4問高虹安

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林耕仁指出，高虹安曾經任用的李姓公費助理，據傳不但在其他大公司有正職，並鮮少出現在辦公室，通訊錄上既沒有分機，所顯示的行動電話與e-mail更與高虹安完全一致，而且要找這位李姓助理還必須要透過高虹安才找得到。
林耕仁要求高虹安說明，該名李姓助理是否就是她的男友？有沒有用納稅人的錢支付男友薪資？林耕仁表示，高虹安若是用立院助理費支付男友薪資，便涉及私相授受。若只是掛人頭，則涉及詐領助理費，恐觸犯貪汙罪刑，高虹安必須說清楚。
而針對高虹安購得科智股票是否涉及內線交易，議員陳治雄提出質疑指出，高虹安在面試郭台銘的書中清楚寫著，郭台銘直說：「我還是非常希望，妳能來我們公司上班。上次妳的兩個難題，我先解決了其中一件，投資了科智，……」。這即表示高虹安早已知悉鴻海將投資科智，因此高虹安在2018年5月，取得125萬元科智股票，2018年6月鴻海即透過樺成與陽程二家公司取得科智。既然高虹安聲稱，科智股票是她自己花錢買的，也早已知悉合併科智的內情，這難道不涉及內線交易嗎？
林耕仁同時指出，查詢專利資訊檢索系統後，高虹安在資策會任職時有二件核准的專利，高虹安是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。根據專利法第七條規定，受雇人於職務上所完成的發明，專利申請權及專利權屬於雇用人，因此高虹安在資策會任職期間的發明，專利權屬應是資策會的，他質疑高虹安可以直接把專利權讓與科智以及高聖嗎？高虹安應向社會大眾講清楚。
林耕仁競選總部發言人徐維遠痛批高虹安用人不當，所任用的袁姓助理不但涉及多起刑案訴訟，並曾因妨害風化被起訴，該名助理經營個人付費網頁，事件被揭露後高虹安仍然力挺。徐表示，曾經支持性平意識的高虹安，至今對於助理的行為依舊閃躲、不肯面對，高擔任民眾黨新竹縣、市黨部主委，所提名的候選人卻發生酒駕與涉及賄選諸多疑義，高虹安這種用人標準，如何能承擔市長重責？
徐維遠並直指高虹安謊話連篇，他表示，高虹安跟市議員吳國寶約好要前去拜訪，遲到超過半小時，是她自己告訴吳國寶「找不到路」，但她的競選總部竟然還出面駁斥，睜眼說瞎話的功力無人能及。
針對高虹安任職資策會是否兼職爭議，林耕仁表示，不管是否兼職、領薪，按照資策會的兼職辦法，只要經過上級核准即可，高虹安只要提出資策會在線上核准的紀錄，便可證明。但高虹安為什麼只拿電子郵件來代替核准紀錄？是拿不出證明，還是資策會湮滅證據？若是資策會湮滅證據，高虹安就更應該大聲講出來，才不會總是在霧裡看花。
林耕仁說，高虹安的真實面貌不如外界想像的光鮮亮麗，無論是用人、道德標準、涉及內線交易、助理寄生國會，高虹安都問題重重，無法讓人信任，新竹市的未來不能交給這樣的候選人，籲高針對今天所提出的問題，必須誠實向市民講清楚。