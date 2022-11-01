華碩推全球最輕13.3吋翻轉筆電 重1.1公斤售53900元起
根據IDC最新數據顯示，華碩家用筆電2022上半年在台市佔穩坐第一，乘勝推出世界最輕13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電—Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，此款Intel® Evo™認證筆電榮獲2022 iF及紅點設計雙獎肯定，重量僅1.1公斤、14.9公釐極致輕薄機身，售價53,900元起，提供紳士藍與優雅白雙色選擇，即日起開賣。
Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)翻轉觸控筆電，最高搭載第12代Intel® Core™ i7處理器和Intel Iris® Xe顯示卡，同時具備「ASUS抗菌處理技術」具備99%抑菌效果，覆蓋於使用者最常接觸的筆電區域，包括置腕區域、鍵盤、NumberPad及電源按鈕/指紋感測器，降低潛在細菌傳播。360度 ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換筆電、帳篷、分享或平板模式，滿足用戶多種情境需求。
13.3吋螢幕採用16:10窄邊框OLED觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過PANTONE、100% DCI-P3專業色彩、Dolby Vision及德國萊因護眼認證，常保雙眼舒適。此外，Harman Kardon音效專家驗證的Dolby Atmos立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加3.5 倍音量。
電量部分，具有67 Wh長效續航電力，透過ASUS USB-C® Easy Charge，僅49分鐘即可快速充電至60%，同步登場的還有ASUS Pen 2.0觸控筆，具備4096階壓力感應，活動期間購機即贈Adobe Creative Cloud 3個月免費訂閱。