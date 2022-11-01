華碩推全球最輕13.3吋翻轉筆電　重1.1公斤售53900元起

▲華碩推出全球最輕巧觸控翻轉筆電Zenbook S 13 Flip OLED，重量僅為1.1公斤。（圖／官方提供）
▲華碩推出全球最輕巧觸控翻轉筆電Zenbook S 13 Flip OLED，重量僅為1.1公斤。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-01 07:41:23

根據IDC最新數據顯示，華碩家用筆電2022上半年在台市佔穩坐第一，乘勝推出世界最輕13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電—Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，此款Intel® Evo™認證筆電榮獲2022 iF及紅點設計雙獎肯定，重量僅1.1公斤、14.9公釐極致輕薄機身，售價53,900元起提供紳士藍與優雅白雙色選擇，即日起開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)翻轉觸控筆電，最高搭載第12代Intel® Core™ i7處理器和Intel Iris® Xe顯示卡，同時具備「ASUS抗菌處理技術」具備99%抑菌效果，覆蓋於使用者最常接觸的筆電區域，包括置腕區域、鍵盤、NumberPad及電源按鈕/指紋感測器，降低潛在細菌傳播。360度 ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換筆電、帳篷、分享或平板模式，滿足用戶多種情境需求。

13.3吋螢幕採用16:10窄邊框OLED觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過PANTONE、100% DCI-P3專業色彩、Dolby Vision及德國萊因護眼認證，常保雙眼舒適。此外，Harman Kardon音效專家驗證的Dolby Atmos立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加3.5 倍音量。

電量部分，具有67 Wh長效續航電力，透過ASUS USB-C® Easy Charge，僅49分鐘即可快速充電至60%，同步登場的還有ASUS Pen 2.0觸控筆，具備4096階壓力感應，活動期間購機即贈Adobe Creative Cloud 3個月免費訂閱。

▲Zenbook S 13 Flip OLED提供紳士藍與優雅白雙色選擇。(圖／官方提供)
▲Zenbook S 13 Flip OLED提供紳士藍與優雅白雙色選擇。(圖／官方提供)

雙11網購平台、3C家電、電信優惠全攻略！搶紅包再抽機票

Nothing推第二代耳機Ear (stick)！延續透明系風格看光光

寶可夢3D大師球悠遊卡11/3預購！重現經典但半年後才出貨

YouTube超實用4項更新！雙指縮放好清晰　爸媽最愛這功能

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀