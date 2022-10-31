外送員「故意」4度撞翻單車翁！喊一口價2000元和解走人
台北一名38歲的金姓熊貓外送員29日晚間，騎車行經新店景美橋前時，與一名騎腳踏車的66歲侯姓老翁爆發衝突，雙方一言不合起爭執，金男竟然「催油門」衝撞老翁，甚至反覆撞擊4次，還出腳踹人。警方獲報趕抵現場，金男坦承衝撞，隨後「一口價」掏出2000塊現金，詢問老翁願不願意和解，由於老翁同意，因此雙方未進派出所各自離去。
警方表示，29日晚上9點35分接獲通報，新店區寶慶街與順安街口發生行車糾紛，一到現場發現機車外送員與腳踏車發生擦撞，物品散落一地。金男向警方表示，自己與侯姓老翁因為超車問題發生衝突，才會蓄意騎車衝撞對方。
警方指出，根據現場狀況，侯姓老翁不僅自行車損壞，腿部也有瘀青受傷，無其他明顯外傷並表示不需就醫，金男隨後主動詢問是否要和解，自己願意付錢，並當場拿出2000元詢問侯男接不接受，老翁收下鈔票後同意和解。現場員警確認老翁不提告，當場讓雙方離去。
事發畫面被其他民眾行車記錄器錄下，並分享到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，引發網友熱烈討論。網友紛紛表示，「不管前後原因是什麼，這樣惡劣衝撞很危險唉」、「有事報警就好，用車壓人是哪一招」、「不管前面發生什麼事，後續這個動作很要不得，可以直接法辦！」。
針對該爭議，警方指出，當事人沒有提告毀損、傷害，員警未製作筆錄，依規定抄登資料後就請雙方離去。（編輯：孫唯容）