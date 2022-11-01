劍指中國！日本憂遭「爆買」土地　禁外國在敏感地置地產

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報導指出，日本國會是在2021年夏天批准這項立法，因為憂心外國人或由敵對政府經營的影子公司可能會購置房地產、用來破壞美軍、日軍的行動。目前列出的58個地區包括日本最北部、靠近俄羅斯和北韓的地段，以及南部面對中國的地段，此外還有東京指揮和控制總部週邊。
東京大學先進科學技術研究中心助理教授山口亮表示，先前日本各地的敏感地區幾乎都是向所有人開放的，外國人士、外企在軍事基地旁邊購買土地或房產並不困難。山口亮指出，「日本方面主要有3點重點關切：間諜活動、影響這些地點附近的社區的訊息戰，以及小規模的干擾或破壞襲擊」。
雖然新法並未將特定國籍列為關注對象，但外界普遍認為，日本當局密切關注在北部購買土地的俄羅斯人、在日本龐大的北韓族人以及中國人。另外，在日本部分地區，例如日本和韓國之間的對馬島，當局也將關注欲購地丹韓國人，因為部分人認為該島是韓國的一部分。
不過山口亮認為，最受關注的將是中國和俄羅斯。根據2020年一份日本政府委託的報告，與中國資本相關的個人、組織在日本各地敏感設施附近購入了約80處房地產，其中包括距離北海道千歲空軍基地僅3公里的8公頃土地、日本北海道最東端海角納沙布岬（Cape Nosappu）、用來監測北太平洋俄軍活動的雷達設施附近的土地，以及東京以南的神奈川縣的一個美國軍事設施附近的土地。
專家警告，外國特務可能試圖竊聽軍事通信，這些外國產權上的設施也能針對軍用飛機進行雷射光射擊和相關訓練。
報導指出，日本政府這項舉動呼應了美國的擔憂，美國正調查和檢討中國製造的電信設備安裝在敏感的美國軍事設施附近一事。美國聯邦調查局一項調查確定，中國科技巨頭華為製造的設備已經被安裝在美國中西部部分地區的手機塔頂，據說能夠捕捉和破壞高度機密的國防通信。
美國天普大學東京校區的政治學教授村上博美（Hiromi Murakami）表示，很可能是美國先提醒日本注意這個問題的，「我認為日本決策者原本並沒有真正意識到這對國家安全構成的潛在威脅，直到被華盛頓指出，東京才開始認真對待」但他也認為，隨著東北亞地區威權政權力量崛起，人們能認識到需要確保軍事設施和基礎設施安全的重要性。