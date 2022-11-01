Uber One登場每月100元起　外送延遲送30元、搭車享9.5折

▲Uber推出全新Uber One會員方案，原Uber Eats優饗方案會員可無痛升級享雙平台優惠。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber推出全新Uber One會員方案，原Uber Eats優饗方案會員可無痛升級享雙平台優惠。（圖／Uber Eats 提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-01 12:12:132022-11-01 12:21:41

Uber今(1)日正式推出全新的會員方案「Uber One」，整合Uber搭車服務和Uber Eats 外送雙平台的「Uber One」，單月120元，年訂閱為1200元，等於每月平均100元，和目前現行的優饗方案相同，但可升級享有雙平台的優惠。Uber One提供了3大更新，包含訂單延遲送達會送30元折抵金搭Uber享9.5折店家圖示由綠色改為金色。原有會員將會自動轉化，11/8起平台將會正式停止「優響方案」、「雙享方案」。

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美國2021年底率先推出Uber One會員制度，台灣為亞洲第1個開放的地區，為全球第7個上線。根據官方表示，從美國開辦後台灣市場積極準備，看好台灣會員制度的成效佳，且用戶的外送使用經驗大致上都是正面評價，根據平台統計平均每單30分鐘可抵達，訂單完成率達99%，是會員拓展重要的基礎。

全新的「Uber One」 3大更新

更新1：店家綠色標籤改「金色」

原本可享滿額免運的綠色標籤店家，全部轉換成「金色」Uber圖示，目前是全部店家都直接轉化，以店家數來說沒有增減，且免運門檻相同，餐飲外送消費滿199元免運，生鮮雜貨滿299元免運，同樣可享無限次使用此外，官方也預告原本就有的會員獨享優惠，升級後還是會繼續推行。

更新2：延遲送30元折抵金

延遲送達的補償禮遇，在不同國家有不同的補償辦法，台灣在標示為金色Uber One圖示的店家下單，如果送達的時間超過了「最晚抵達時間」，不需要提出證明，系統會自動發送價值30元的Uber Cash點數給用戶，可在下筆訂單使用。

更新3：搭Uber車費9.5折

對於原本只有使用外送優享服務的人來說，無痛升級到Uber One後還可以享有搭Uber車費9.5折優惠，且優先配對前50%好評職業駕駛，但優步小黃、優快送、預約搭車等都無法有折扣。反之，如果原本是雙享方案的用戶，第一時間可能會覺得優惠縮水，因原本乘車折扣是9折變成9.5折。

《NOWnews今日新聞》實際幫讀者試算原本雙享方案和Uber One的價格差異，假設每天上下班部分路程以Uber代步，每天車費為300元，每月搭乘約22天來計算。

  • 原雙享月費：300X0.9X22=5940+249(雙享月費)總金額為6189元。
  • 新Uber One：300X0.95X22=6270+100(年繳平均單月)總金額6370元。
試算過後，採用Uber One新方案後需要多付181元，如果是非常重度的Uber用戶可能對於折扣縮水會有點感覺。


▲Uber 及 Uber Eats 平台攜手推出全新「Uber One 會員方案」，提供月訂閱制 120元；年訂閱制 1,200元。（圖／Uber 提供）
▲Uber 及 Uber Eats 平台攜手推出全新「Uber One 會員方案」，提供月訂閱制 120元；年訂閱制 1,200元。（圖／Uber 提供）

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