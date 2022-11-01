Uber One登場每月100元起　外送延遲送30元、搭車享9.5折

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全新的「Uber One」 3大更新
更新1：店家綠色標籤改「金色」
原本可享滿額免運的綠色標籤店家，全部轉換成「金色」Uber圖示，目前是全部店家都直接轉化，以店家數來說沒有增減，且免運門檻相同，餐飲外送消費滿199元免運，生鮮雜貨滿299元免運，同樣可享無限次使用。此外，官方也預告原本就有的會員獨享優惠，升級後還是會繼續推行。
更新2：延遲送30元折抵金
延遲送達的補償禮遇，在不同國家有不同的補償辦法，台灣在標示為金色Uber One圖示的店家下單，如果送達的時間超過了「最晚抵達時間」，不需要提出證明，系統會自動發送價值30元的Uber Cash點數給用戶，可在下筆訂單使用。
更新3：搭Uber車費9.5折
對於原本只有使用外送優享服務的人來說，無痛升級到Uber One後還可以享有搭Uber車費9.5折優惠，且優先配對前50%好評職業駕駛，但優步小黃、優快送、預約搭車等都無法有折扣。反之，如果原本是雙享方案的用戶，第一時間可能會覺得優惠縮水，因原本乘車折扣是9折變成9.5折。
《NOWnews今日新聞》實際幫讀者試算原本雙享方案和Uber One的價格差異，假設每天上下班部分路程以Uber代步，每天車費為300元，每月搭乘約22天來計算。
- 原雙享月費：300X0.9X22=5940+249(雙享月費)總金額為6189元。
- 新Uber One：300X0.95X22=6270+100(年繳平均單月)總金額6370元。