外圍環流持續影響！雨彈狂襲7縣市　週末再迎一波冷空氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱奈格」在呂宋島西方海面轉北略增強，未來再轉偏西、減弱遠離，「共伴效應」亦將逐漸減弱；另一23號「輕颱榕樹」在菲律賓東方海面，壽命短，對台無影響，但使今年「西北太平洋」颱風生成總數接近氣候平均值。
吳德榮說明，今晨平地最低氣溫大多在18、19度。29日至今日4時，3天以來最大累積雨量在宜蘭南澳鄉、已超過1547毫米。最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「共伴效應」雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性「劇烈降雨」的發生，尤其山區多日「大量降雨」，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流。
中南部天氣逐漸好轉。北台偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；沿海地區應注意強陣風。氣溫方面，北部約18至24度，中部19至29度，南部19至30度，東部19至29度。明天(2日)迎風面東北部及大台北局部地區仍有「劇烈降雨」的機率，應注意。
最新模式模擬顯示，週四至下週一(3至7日)「奈格」減弱遠離，受東北季風影響，迎風面仍有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣、週五、六(4、5日)偶有局部短暫雨的機率。週四、五氣溫略升；週六至下週一冷空氣南下、氣溫降，北台轉濕涼微冷，中南部早晚涼冷。（編輯：陳苾暐）