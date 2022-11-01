外圍環流持續影響！雨彈狂襲7縣市　週末再迎一波冷空氣

▲受第22號「奈格颱風」外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲受第22號「奈格颱風」外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）

編輯中心/綜合報導

2022-11-01 06:46:05

中央氣象局表示，今天（1日）日受第22號「奈格颱風」外圍環流及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東北部、大臺北地區及基隆北海岸有陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

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明天（2日）起，東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲。今、明兩天臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

▲中央氣象局針對７縣市，發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局針對７縣市，發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱奈格」在呂宋島西方海面轉北略增強，未來再轉偏西、減弱遠離，「共伴效應」亦將逐漸減弱；另一23號「輕颱榕樹」在菲律賓東方海面，壽命短，對台無影響，但使今年「西北太平洋」颱風生成總數接近氣候平均值。
 
 吳德榮說明，今晨平地最低氣溫大多在18、19度。29日至今日4時，3天以來最大累積雨量在宜蘭南澳鄉、已超過1547毫米。最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「共伴效應」雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性「劇烈降雨」的發生，尤其山區多日「大量降雨」，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流。

中南部天氣逐漸好轉。北台偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；沿海地區應注意強陣風。氣溫方面，北部約18至24度，中部19至29度，南部19至30度，東部19至29度。明天(2日)迎風面東北部及大台北局部地區仍有「劇烈降雨」的機率，應注意。
 
最新模式模擬顯示，週四至下週一(3至7日)「奈格」減弱遠離，受東北季風影響，迎風面仍有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣、週五、六(4、5日)偶有局部短暫雨的機率。週四、五氣溫略升；週六至下週一冷空氣南下、氣溫降，北台轉濕涼微冷，中南部早晚涼冷。（編輯：陳苾暐）

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