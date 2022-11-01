鄭州「富士康逃亡」引關注　彭博：擬加薪逾3成

▲中國河南鄭州富士康廠區，傳出因為廠區群聚感染嚴重、實施閉環管理，部分員工不惜徒步離開廠區的逃難畫面，引發外界關注。（圖／翻攝自微博）
▲中國河南鄭州富士康廠區，傳出因為廠區群聚感染嚴重、實施閉環管理，部分員工不惜徒步離開廠區的逃難畫面，引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-01 06:49:18

中國河南省鄭州近日新冠疫情再起，富士康廠區據傳亦受波及，員工大規模「逃難式」徒步返鄉的照片和影片，在網上曝光後也引發外界關注。有外媒指出，在鄭州廠員工傳出大量出走後，富士康正準備讓備用產能上線，並將重要職務的時薪調高約36%。

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根據《彭博社》報導，社群媒體上週末開始流傳許多員工離開富士康鄭州工廠的影像，被指是出於對廠內染疫的憂心，或是在隔離無法工作的情況下，為了顧及生計而選擇走為上策；甚至還有外流影像顯示當地居民為離廠的工作人員提供食物和住所。

雖然有關影像的真實性仍有待核實，但知情人士透露，為了讓工廠保持正常運轉，富士康有意調升關鍵職務的時薪36%，大約是38元人民幣（折合新台幣約168元），以確保在假期購物旺季前，這個全球最大的iPhone製造廠，產能不受到太大的影響。與此同時，該公司也正在增加其他工廠的廠能。

摩根士丹利分析師認為，第4季度是iPhone出貨量的旺季，事件後續的發展，對iPhone生產的潛在影響值得關注，因為鄭州是鴻海的主要生產基地之一，尤其是在iPhone組裝的部分。

報導提到，目前尚不清楚有多少員工被允許離開富士康，該公司已從附近地區僱傭了許多臨時員工來協助組裝電子產品。

對此富士康則表示，照顧鄭州超過20萬名員工的安全是一場持久戰，鄭州廠的運營配合政府防疫工作，正在逐步得到控制，還將與其他園區協調後備產能，以減少任何潛在影響。

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