鄭州「富士康逃亡」引關注　彭博：擬加薪逾3成

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雖然有關影像的真實性仍有待核實，但知情人士透露，為了讓工廠保持正常運轉，富士康有意調升關鍵職務的時薪36%，大約是38元人民幣（折合新台幣約168元），以確保在假期購物旺季前，這個全球最大的iPhone製造廠，產能不受到太大的影響。與此同時，該公司也正在增加其他工廠的廠能。
摩根士丹利分析師認為，第4季度是iPhone出貨量的旺季，事件後續的發展，對iPhone生產的潛在影響值得關注，因為鄭州是鴻海的主要生產基地之一，尤其是在iPhone組裝的部分。
報導提到，目前尚不清楚有多少員工被允許離開富士康，該公司已從附近地區僱傭了許多臨時員工來協助組裝電子產品。
對此富士康則表示，照顧鄭州超過20萬名員工的安全是一場持久戰，鄭州廠的運營配合政府防疫工作，正在逐步得到控制，還將與其他園區協調後備產能，以減少任何潛在影響。
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