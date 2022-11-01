摩斯漢堡聯名蛋黃哥、Hello Kitty！照燒嫩雞堡有厭世臉
太可愛了心臟爆擊！摩斯漢堡11/4起全新聯名三麗鷗家族「蛋黃哥」與「Hello Kitty」，超萌的「蛋黃哥照燒嫩雞堡」上，竟然有經典慵懶「不想上班～」的厭世臉！份量超巨的「日出壽喜燒雙牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」也澎湃登場。還打造一系列實用週邊聯名派對商品，包括保溫杯、琺瑯盤、年曆巾、餐具組、摺疊餐盒組等「MOS美味派對」加價購商品，療癒你的日常。
摩斯漢堡又出奇招！最新合作台灣三麗鷗，聯名「蛋黃哥」與「Hello Kitty」推出一系列限定餐點與派對商品。最可愛的超萌「蛋黃哥照燒嫩雞堡」，以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥經典慵懶「不想上班～」的厭世臉！夾入沾上經典蜜烤醬的國產雞胸肉與煎蛋，吃起來可是有淡淡的奶香搭配招牌照燒風味，不只美味，超萌外表根本讓人捨不得吃下肚。
大家最愛的珍珠堡代表作，也推出濃厚日式風味的「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」與「日出壽喜燒雙牛堡」，雙雙堆疊出層層美味，以柴魚昆布高湯與醬油特製的日式壽喜燒醬調味，拌炒洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻等時蔬配料，再搭配摩斯經典燒肉片與多汁牛肉排放入超級大麥米飯或麵包裡，並澎湃疊加半顆水煮蛋及青生菜，與肉汁一起吃到停不了嘴啊。
粉絲們最期待的當然是一系列實用週邊聯名派對商品，11/4起凡消費任一米漢堡套餐，即享199元加價購「 MOS美味派對餐具組」、299元加價購「MOS美味派對馬克杯」、499元加價購「MOS美味派對保溫杯」、499元加價購「MOS美味派對琺瑯盤」、及599元加價購「MOS美味派對摺疊餐盒組」。並特推會員專屬好禮，會員來店憑消費累積金點，再加價199元就能把極限量的「MOS美味派對年曆巾」帶回家（限量3,000份）。
另外，摩斯卡也有限量「MOS美味派對」特殊款式可收藏，同樣11/4起，凡至摩斯漢堡購買MOS Café系列飲品任一杯，即可以79元加購「MOS美味派對咖啡帆布袋」，499元加購「MOS Café派對組」，內含MOS美味派對馬克杯1個、MOS 美味派對杯蓋1款、MOS 美味派對咖啡帆布袋1個、及瀘泡式咖啡2包（11/15上市，數量有限、售完為止)。
歡慶三麗鷗聯名，MOS Order App更同步推出「安心取溫馨送」搶先購優惠，11/1～11/7，凡MOS會員於MOS Order App「安心取溫馨送」購買「蛋黃哥照燒嫩雞堡套餐」可享優惠價111元；「日出壽喜燒雙牛珍珠堡及大杯冰紅茶」則是優惠價119元;「椪糖雲朵拿鐵咖啡 2杯」售價160元再加贈 MOS 美味派對咖啡帆布袋1個，（各組限量1,000組，售完為止）。