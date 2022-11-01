旁邊女孩5分鐘斷氣！梨泰院倖存者崩潰　父親拼死救小孩

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徐青提到「警察來得很慢，來了之後想從前面把壓在下面的人抱出去，但是抱不動，就一直往外拔人，一個人也沒拔出去，全部就堆在一起，我後面一個人接一個人，兩三百人壓在我身上那種感覺，我被壓得腿已經沒有知覺。就這樣持續了一個小時，現在胸腔還有擠壓感，不敢大口呼吸，腿上胳膊上都有被擠壓後留下的淤青，依舊很疼。現在看到梨泰院的新聞，大家可能感到的是震驚，而我卻是害怕，一個鮮活的生命，前一秒還在喊救命，下一秒就沒有了呼吸。我當時就想著活，只想著活」。
而另一名生還者張立堂則提到「現在回想一下，其實當時從地鐵站就已經開始不太正常，人太多了，我是個攝影師，帶著相機一邊拍一邊走，一開始還能拍照，後來人越來越多，我逐漸覺得不是自己在走，而是被動的，被人群帶著往前，已經沒辦法控制前進或者後退了。」
他表示「後來一股力量差點把我推倒，我的第六感說，危險了，我意識到，一旦要是跌倒了肯定會出事的，就開始想辦法奮力往邊上擠，最後抓著一根柱子不讓自己被人群推著走才保住一命，我印象最深的是一家三口，父親眼神無助地抱著四五歲的孩子，但一點兒沒鬆力氣，拼命地想把孩子遞出來，旁邊不知道是路人還是酒吧工作人員，趕緊把孩子接住了，剛開始時，韓國人也只是不耐煩『怎麼這麼多人』，接著沒多久就開始有哭喊聲了.....真的走出去後，滿大街已經是救護車了」。（編輯：張嘉哲）