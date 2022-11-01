日子難捱！歐元區10月通膨飆至10.7％　再創新高

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值得注意的是，10月份服務業價格的上漲速度快於9月，對於希望緩解供應鏈壓力、降低通脹的政策制定者來說，是個令人擔憂的跡象。
歐洲最大經濟體-德國的通貨膨脹率飆至11.6%，義大利12.8%，法國則漲到7.1%。波羅的海的歐盟成員國，如愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，通貨膨脹率甚至升破20%，這主要是因這些國家特別容易受到能源市場波動的影響，根據歐盟統計局的數據，2021年上半年到今年前6個月，愛沙尼亞和立陶宛的家庭消費者天然氣價格已分別飆升了154%和110%。
經濟學家認為，解封帶來的經濟效益，包含觀光復甦等，雖然有助於抵消生活成本上升的影響，但歐洲的經濟增長幅度仍然很小，能源價格迫使歐洲人勒緊荷包，加上升息陰影壟罩，經濟衰退恐將在冬季到來，整體經濟前景依然黯淡。
歐盟統計局週一公布的初步數據顯示，歐元區經濟在第3季度有所增長，但僅比上一季度增長0.2%；若與去年同期相比，差距不少。
歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）也表示，歐元區經濟衰退的可能性已經加大，歐元區經濟活動可能在今年第3季度明顯放緩，並在今年剩餘時間和明年年初進一步走弱，未來幾個月不排除將再升息以抑制通膨。