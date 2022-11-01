NBA／違規接觸兩自由球員　76人被沒收2個次輪選秀權

關於費城76人違規接觸自由球員一事，聯盟已經做出裁決，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他們將因此被官方沒收接下來兩年——也就是2023年和2024年——的次輪選秀權。 我是廣告 請繼續往下閱讀 76人總管Daryl Morey今年夏天找回了原火箭班底，包括PJ Tucker和Danuel House，但卻被爆料是在聯盟規則允許的時間點之前，他們就已經和這兩位球員進行接觸。在進行過調查之後，NBA官方最終決定沒收76人的兩個次輪籤，76人隊在此事公開之後，隨即發出聲明表示會尊重和承認聯盟的裁決。在懲處下來之後，在未來的7年內76人將只剩下2023年和2029年兩個次輪選秀權，而其中也僅有2029年的次輪籤可以被交易。另外，Charania還在報導中指出，根據聯盟的調查結果顯示，76人和James Harden的續約合約，並無違規行為。在今年休賽期，Harden和球隊簽下一份2年6860萬美元的合約，大幅降薪。NBA／湖人開季戰績低迷 溜馬「鍋王」主動想前來投靠籃壇放大鏡／白薩的身份爭議 說明規章透明化的重要性籃壇放大鏡／外籍生軍團大舉湧入 基層該如何取得平衡？T1／德古拉擋拆後防不出來 獵鷹有考慮採用輪轉來克服