美升息在即、人民幣急貶 新台幣早盤再貶逾1角破32.3元
中國及歐洲發布令人失望的經濟數據，加上市場觀望美國聯準會（Fed）利率決策，美股收跌，美元有撐，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，尤其人民幣中間價貶破了7.2，創2008年1月24日以來新低，新台幣兌美元今（1）日早盤也重貶逾1角，進一步貶破32.3元，一度來到32.314元，目前拉回至32.294元震盪整理。
美股收黑，道瓊指數下跌128點，市場普遍預期，本週召開利率決策會議的聯準會將連續第4度升息3碼，壓制通貨膨脹，台股今日開盤下跌16.63點，加權股價指數以12933.12點開出，隨後翻紅，並站上萬七，一度來到13026.26點，上漲76.51點，目前漲60餘點。
國際匯市部分，美元指數仍在111之上，亞洲主要貨幣兌美元偏弱盤整，市場觀望美國聯準會利率決策結果及官員談話，人民幣兌美元中間價貶破7.2，來到7.2081價位，創2008年1月24日以來新低，離岸人民幣更貶破了7.3兌1美元，而韓元早盤在1425.35兌1美元，日圓兌美元則在148.34盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤也是開低走低，以32.24元、貶值3分開出後，隨後貶破32.3元，一度下探32.314元，重貶1.04角，目前打拉回至32.294元震盪整理。