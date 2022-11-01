美學者：北京為戰略目標促統　台海衝突風險增加

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紐約哥倫比亞大學東亞研究所31日舉辦研討會，由哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）主持，邀請曾在美國國務院任職、現任哥大國際關係教授的柯慶生及多名中國學者討論10月稍早舉行的中共第20次全國代表大會。
中共20大報告中，過去強調的和平發展、戰略機遇期被淡化，表述變成中國「發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，頗受華府政策圈重視。
柯慶生提醒外界不要反應過度。他說，中國提戰略機遇期時，沒有人說「一切沒事，台海、南海不可能爆發衝突」；中國一旦不提，大家反而說「老天爺，他們刪除戰略機遇期」。和平發展等中共原本想讓外界安心、卻往往沒達到效果的詞彙也是如此。
至於中國國務委員兼外交部長王毅晉升中共中央政治局委員，曾與他交手的柯慶生稱為「好消息」，並形容王毅「很有才華、經驗老到、非常聰明」。但他說，這不代表王毅在外交政策方面有很多獨立權威。
在美國將中國定位成戰略競爭對手的情況下，柯慶生提到中共20大報告使用「鬥爭」字眼較上屆增加約兩倍，「非常有毛澤東風格」。
對台事務方面，哥大高級訪問學者孫哲表示，中共20大報告反映的高層設計是實現兩岸統一，底層思維是反對外部勢力干涉，北京對台工作存有制度約束，政策沒有太大變化。
他說，從中共總書記習近平近期談話可見，北京對台工作仍強調融合發展、兩岸一家親、心靈契合，側重「三中一青」（中小企業、中低階層、中南部民眾及青年），困境在於台灣人民不買帳，這是北京推動兩岸統一最大挑戰。
中共新一屆領導班子清一色是習近平人馬，外界普遍視為習近平掌權10年破例連任後進一步鞏固權力。
哥大政治學系助理教授蔣俊彥說，中共新一屆領導班子具內閣風格，內部有高度信任。其他政治局常務委員有習近平當靠山，面對挑戰時可能覺得獲充分授權，更能施展手腳。
哥大巴納德學院（Barnard College）政治學教授呂曉波表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零政策的退場策略十分關鍵，由於疫情未平，中共執政表現面臨愈來愈多挑戰，可能加強控制、延續中央與地方切割的策略，維護攸關政權穩定的合法性。
在哥大任教的經濟學家魏尚進說，中共體制高度集權，好處是方向確立時可迅速調動資源。但方向一旦錯誤，修正路線就會緩慢且困難，這充分展現在COVID-19防疫政策對經濟的影響上。（編輯：高照芬）1111101