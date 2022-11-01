ITF獨家「賞櫻包機」開賣　春節出國早鳥價現省5千

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴一青補充，雖因通膨、機票及國外元件成本提升，春節檔期的團費較疫情前上漲約3成，但銷售量仍持續成長，像是歐洲長程線春節檔期已銷售近9成，研判國境正式解封且適逢春節10連休，旅客對出國充滿期待，建議想運用春節假期出國的旅客趕緊卡位。
雄獅旅遊推出「ITF旅展揪團優惠」，4人同行下訂指定商品，短線現折5千元、長線現折1萬。行程推薦「泰國清邁５日」入住五星飯店，每人最低24,749元起；「北海道星野美人湯5日」保證入住北海道星野TOMAMU度假村，每人最低48,650元起。長線則有「埃及紅海度假10日」，每人最低72,400元起；「西班牙AVE火車10日」雙點進出不走回頭路，每人69,400元起。
另外，明年春節假期長達十天，雄獅另推出早鳥價最高折5千優惠，推薦過年免請假行程，「賀歲吉隆坡、沙巴7日」全程入住五星飯店，每人53,900元起；「賀歲北海道雪季5日」保住兩晚溫泉飯店，每人86,900元起；「賀歲德瑞10日」加碼升等五星飯店三晚、送全程小費120歐元，每人148,900元起。
雄獅更推市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，將於ITF旅展開搶，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每到櫻花季即沒入粉色花海之中，除帝皇山、慶和火車站、余佐川羅曼史橋外，還將前往被譽為「千年古都」的慶州，尋經典賞櫻路線，僅3月28日及4月2日兩團，每人最低27,900元起。