名家論壇》單厚之／又見韓國瑜！

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上週韓國瑜更是南征北討，27日到基隆陪謝國樑掃街，把信義市場擠得水洩不通；28日上午到新北市議會替多名議員站台，稱自己是「睡在馬桶上的男人」，下午到桃園幫「村長」詹江村站台；29日上午到嘉義縣替王育敏站台，稱王育敏是「立法院媽祖婆」；下午則到南投輔選許淑華，喊出「下次想選仁愛鄉長」；30日上午到三峽輔選議員林金結，以「神仙、老虎、狗」形容選舉，下午則在議員競總成立和張善政同台，稱自己和張善政是一文一武的兄弟，還以諸葛亮、李國鼎來形容張善政。
金句連連的韓國瑜聲量狂飆，讓朱立倫口中「最強母雞」侯友宜相形失色，也讓媒體擔心是否可能影響侯友宜2024之路。侯友宜則仍以「繼續打拼，好好做事情」回應，但對於未來兩人是否會同台，則推稱「行程都由競總安排」。
韓國瑜毫無疑問是藍營仇恨值最高的政治人物，2020年總統大選大敗，讓國民黨整整衰敗了超過2年，被民進黨K得抬不起頭來，直到近日才略有起色。對於韓國瑜復出輔選，部分國民黨人頗有期待，但多數仍持謹慎、敬而遠之的態度。
至今邀請韓國瑜站台的候選人，多半以市議員為主，議員是複數選區，只要5~10%的得票就能當選，對於擁抱深藍、韓粉較無顧忌。上升到縣市首長層級，最勇於擁抱韓總的多半是選情較差的候選人，找韓國瑜站台是喚起深藍熱情、鞏固基本盤最便捷的方法，包括新竹市林耕仁、苗栗縣謝福弘、台南市謝龍介、嘉義縣王育敏，都是類似的情況。
至於選情較好的縣市長候選人，至今只有「神力女超人」許淑華和基隆市的謝國樑在自己的活動上邀請韓國瑜；其餘和韓國瑜的「同台」多是打「擦邊球」，在議員的場子上合體，包括柯志恩、蔣萬安乃至張善政都是這樣，柯志恩和韓國瑜合體的那天，自己的主場澄清湖的健行，只邀了馬英九、王金平同行。
選情更好的侯友宜和盧秀燕，至今連擦邊球也不打，即便是幫議員站台，也「同場不同台」，刻意錯開兩人的時間。日前蔣萬安的「台北隊集合」活動並沒有邀韓國瑜，雖然蔣萬安解釋是為了強調北北基桃合體，但恐怕未來也和韓國瑜同台的機率會降低。
韓國瑜當然清楚自己的處境，以他的情況來講，不僅藍軍最重要的台不可能讓他唱主角，未來也不會有機會再選2024。對韓國瑜而言，這次輔選除了交情，就是維持在藍軍內部的影響力，所以韓國瑜也早早提出不大進場、不掃街、不受訪的「三不原則」，希望恰如其份的扮演好助選員的角色。
但或許是韓粉太過熱情、或許是人來瘋，韓國瑜在謝國樑的場子就已經打破這個原則，近日輔選也逐漸有喧賓奪主的態勢。單單10月24～30日這一周的時間，韓國瑜的聲量就高達12萬4千筆，在所有政治人物排名第4，僅次於蔡英文、陳時中、高虹安，不僅高於藍軍所有候選人、助選員，也把柯文哲遠遠甩開。
聲量最高意味韓國瑜是藍軍討論度最高的政治人物，民眾談到國民黨，第一個談到的不是蔣萬安、侯友宜、盧秀燕，而是韓國瑜。韓國瑜不僅讓國民黨候選人的面貌變得模糊，也轉移了民眾對這場選戰關注的焦點。
過去幾個月，林智堅、周玉蔻都曾經有超高的聲量，蓋過民進黨所有的候選人和政治人物，結果扭轉了整場選舉的局勢。如今若真充滿爭議的「韓流」再起，韓國瑜的聲量一直維持在如此高檔的水準，又經常出現在藍軍優勢或膠著選區，國民黨的選情反而不容樂觀。
●作者：單厚之／資深媒體人
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