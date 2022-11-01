吊嘎正妹「側洞超大」逛市場　網友：地方爸爸暴動

▲傳統市場出現「側露」正妹。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲傳統市場出現「側露」正妹。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-01 10:40:382022-11-01 10:43:14

YouTuber黑男近日邀請網美依依（予依）一起吃飯，此前拍攝採買食材的影片，兩人到訪虎林市場，以及有台版築地市場之稱的上引水產，依依穿一件左右鏤空的背心，雙峰時不時往外探，讓菜市場老闆及客人忍不住行注目禮，觀看數至今突破54萬，網友表示：「雖然我看完了這部片，我根本不記得市場裡賣什麼！」

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▲依依和黑男準備到傳統市場買食材。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲依依和黑男準備到傳統市場買食材。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
黑男和依依打算做照燒和牛，兩人先到虎林市場買配菜，陸續添購餐具、洋蔥、杏鮑菇、辣椒、A5和牛等，穿短版吊嘎的依依，豐滿側胸形狀隨大幅度動作露出，期間不少阿媽、阿公及路人的眼神默默飄向她的好身材，依依則表現得自在大方。

▲▼依依把料理會用到的盤子、食材都買足。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲依依把料理會用到的盤子、食材都買足。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲採買途中，許多攤販老闆和路人的目光都盯著依依。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲▼採買途中，許多攤販老闆和路人的目光都盯著依依。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲▼採買途中，許多攤販老闆和路人的目光都盯著依依。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲▼採買途中，許多攤販老闆和路人的目光都盯著依依。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
依依與黑男到台北漁市買海膽、鮭魚卵，依依有時拉了拉上衣，稍微調整衣物，避免露點，彎腰挑選時，一度有春光外洩的疑慮，讓人替她捏把冷汗，所幸最後都有驚無險。

▲依依整理背心，避免春光外洩。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲依依整理背心，避免春光外洩。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲依依稍有不慎就會曝光。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
▲依依稍有不慎就會曝光。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）
約4分鐘的影片，大批網友看得意猶未盡，「這海鮮市場是真的大，怎麼逛都逛不完」、「穿這套衣服逛市場太厲害，也太勇敢了」、「這集太短」、「從旁邊經過的歐巴桑、歐吉桑都看得很開心」、「羡慕黑男認識這麼多好女人」、「地方爸爸要暴動」、「在街上很多路人只望著一個地方，不買東西了」、「旁邊那兄弟看到入神了」、「我只想問一件事，下次你們什麼時間在那個地點拍攝」、「太有誠意了」！（編輯：楊穎軒）


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