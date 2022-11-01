吊嘎正妹「側洞超大」逛市場　網友：地方爸爸暴動

YouTuber黑男近日邀請網美依依（予依）一起吃飯，此前拍攝採買食材的影片，兩人到訪虎林市場，以及有台版築地市場之稱的上引水產，依依穿一件左右鏤空的背心，雙峰時不時往外探，讓菜市場老闆及客人忍不住行注目禮，觀看數至今突破54萬，網友表示：「雖然我看完了這部片，我根本不記得市場裡賣什麼！」
黑男和依依打算做照燒和牛，兩人先到虎林市場買配菜，陸續添購餐具、洋蔥、杏鮑菇、辣椒、A5和牛等，穿短版吊嘎的依依，豐滿側胸形狀隨大幅度動作露出，期間不少阿媽、阿公及路人的眼神默默飄向她的好身材，依依則表現得自在大方。
依依與黑男到台北漁市買海膽、鮭魚卵，依依有時拉了拉上衣，稍微調整衣物，避免露點，彎腰挑選時，一度有春光外洩的疑慮，讓人替她捏把冷汗，所幸最後都有驚無險。
約4分鐘的影片，大批網友看得意猶未盡，「這海鮮市場是真的大，怎麼逛都逛不完」、「穿這套衣服逛市場太厲害，也太勇敢了」、「這集太短」、「從旁邊經過的歐巴桑、歐吉桑都看得很開心」、「羡慕黑男認識這麼多好女人」、「地方爸爸要暴動」、「在街上很多路人只望著一個地方，不買東西了」、「旁邊那兄弟看到入神了」、「我只想問一件事，下次你們什麼時間在那個地點拍攝」、「太有誠意了」！（編輯：楊穎軒）