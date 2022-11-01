台大學者與國際多校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

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台大表示，A-BIG-NET計畫是亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，由麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院的助理教授Hailiang Huang帶領，除了郭柏秀團隊外，還包含維吉尼亞聯邦大學精神與行為遺傳研究所主任Kenneth Kendler、約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院教授Peter Zandi共同組隊，獲得美國國家精神健康研究院提供為期5年的研究獎助。此研究網絡包含印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等其他亞洲國家團隊。
Hailiang Huan表示，目前還没有任何針對亞洲群體大規模的躁鬱症基因體研究，「我們因此冒著一個明顯可見的風險，即全球人口中的很大一部分，將由於在精神遺傳學研究的代表性不足，而被排除在可能受益於創新治療的發展機會。」
郭柏秀說，台灣經常被排除在一些主要的國際組織和行動之外。「我們很榮幸能參與這個躁鬱症的遺傳研究網絡，以強化資料的全球多樣性，並致力於增進我們對嚴重精神疾病的了解，長期來看減少可能的健康不平等。」郭柏秀同時也是台大公共衛生學院副院長及流行病學與預防醫學研究所教授。
台大指出，A-BIG-NET計畫將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，並使用最新開發的測序技術來對基因體進行深度測序與廣泛的解碼。研究成果預期識別出亞洲族群中第一型躁鬱症相關的遺傳變異，並探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間交互的關係。
此外研究計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。