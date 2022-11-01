蔡尚樺無緣金鐘「學霸教授」深夜陪吃 身分曝：不是男友
主播出身的蔡尚樺，擁有甜美臉蛋、火辣身材和流利口條，2018年離開新聞業轉戰演藝圈，隔年和曾國城搭擋主持《全民星攻略》獲得第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，雖然今年與獎項無緣，在走紅毯時還鬧出「爆乳爭議」，不過在頒獎典禮結束後，她也被周刊拍到和一位男性關係緊密，但對方並不是她交往十年的台積電男友小易。
根據《時報周刊CTWANT》報導，蔡尚樺22日凌晨離開金鐘獎頒獎典禮會場後，搭車前往住處，而門口已有一名男子等候，兩人在戶外直到外送人員送餐來，接著一起走到超商，過程中兩人有說有笑，男子還讓她走在內側、貼心提包包，蔡尚樺甚至還將手搭在男子肩上，看來兩人關係甚是緊密。
在超商排隊等結帳時，蔡尚樺在對方耳邊說個不停，甚至還興奮跺腳，彷彿將因「爆乳禮服」引起的爭議拋到九霄雲外，心情瞬間好了起來。後來，兩人一前一後走回蔡尚樺香閨，卻始終都不見她男友。
據報導，其實男子不是別人，而是蔡尚樺的學霸哥哥，目前在台中某大學擔任教授，蔡家兄妹感情好，也並非第一次被拍。蔡尚樺哥哥雖工作繁忙，但仍會不時北上關心獨自北漂的妹妹，蔡尚樺也會在社群網站上分享一家四口合照，一家人感情相當好。
而今年33歲的蔡尚樺，其實有個小她4歲、交往10年的台積電工程師男友小易，不過男方在南科工作，兩人長期遠距離戀愛，每周見一次面，蔡尚樺也將男友視為「最帥的男人」，對於結婚也有共識，計劃將在未來2、3年邁入人生下個階段。（編輯：郭佩蓉）