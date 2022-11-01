155人魂斷梨泰院！家屬心碎採訪曝光　韓國網友全被惹哭

▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動湧入10萬人，最終造成155人死亡、149人輕重傷的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）
▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動湧入10萬人，最終造成155人死亡、149人輕重傷的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-01 11:08:54

南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動湧入10萬人，最終造成155人死亡、149人輕重傷的悲劇。然而其中年紀分佈大多都是20多歲的年輕人，人生才正要精彩展開卻殞落，而這些罹難家屬的心聲更是難以言喻，在事件過後，不少家屬的採訪都讓人相當心碎，韓國網友全部哭成淚海。

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一名罹難者家屬母親表示「我從10點開始就打電話了，但是發生了這種事她也一直不接電話，平常打一兩次電話的話就會接的，我真的不知道現在發生了什麼事，要怎麼辦呢？我就這麼一個女兒」隨後也公開傳給女兒的訊息表示「在哪裡？」、「媽媽要瘋了」、「女兒！拜託！」、「女兒在哪裡？在哪裡呢？拜託」但都未獲回應，最後女兒確定罹難。

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▲罹難者母親瘋狂傳訊息給女兒，卻完全得不到回音。（圖/DenQ來了YT）
一名失蹤女兒的父親則說「昨天下午5點就發訊息說一起吃飯，她說她在梨泰院有約朋友，小女兒怎麼不接電話？快點通話吧！不知道妳是不是在梨泰院，爸爸在梨泰院飯店附近了」而發給女兒的訊息仍舊是沒有被已讀，悲痛的說「我只能這樣等了....只是想知道是不是還活著」最終，該位父親的女兒也在遇難者名單上了.....。

一名罹難者父親表示「因為是我的生日，女兒給我跟孩子媽預約了高級餐廳，我跟老婆去吃了一頓美食，但這一整個晚上都聯絡不上女兒，怎麼能發生這種事」當天女兒發給爸爸最後的訊息是「謝謝你這段時間的養育，以後會一點一點慢慢報答的」沒想到就這樣天人永隔。

▲韓國梨泰院29日晚間發生大規模推擠踩踏事件，已知造成155人死亡，震驚全球。圖為事發後赴現場哀悼的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國梨泰院29日晚間發生大規模推擠踩踏事件，已知造成155人死亡，震驚全球。（圖／美聯社／達志影像）
另外，一對明年五月即將步入禮堂的新人也遇上了梨泰院悲劇，當時男朋友想保護未婚妻金某，但兩個人都被人潮推擠倒下了，最後男方被以CPR急救醒來後，看到未婚妻沒有意識，竭盡所能做了一個多小時的CPR，但未婚妻終究沒有醒過來。

這讓不少韓國網友悲傷的說「這是多麽令人傷心的事情啊....」、「我的心碎了滿地，看著這些家屬難過的模樣，不自覺也流下眼淚了」、「我的朋友也遇難了，我至今仍然無法釋懷」、「我哭了！為了這些罹難者及其父母！希望他們能夠慢慢地撫平傷痛」、「原本是與朋友一起同歡的派對，發生這樣的事真的誰都不願意，看到這些報導真的很心碎」。（編輯：張嘉哲）


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