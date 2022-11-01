NBA／超越偶像卡特的得分紀錄 KD：這是一個完美時刻
布魯克林籃網今(1)日以116:109戰勝印第安納溜馬，陣中超級球星Kevin Durant也達成了生涯里程碑，總得分超越「加拿大航空」Vince Carter，獨居史上第19。賽後受訪時，他也直言能超越過去的偶像，對自己來說意義重大。
此役賽前KD生涯總得分為25718，僅和Carter的25728分相差10分而已，今天晚上他22投13中，拿下了全隊最高的34分，正式超越前輩，躍居第19位。目前排在他前面的是「狼王」Kevin Gatnett的26071分。
賽後Durant直言自己兒時的偶像就是Carter，因此達成此成就真的很特別，「我小時候第一個看的NBA球員就是他，一直以他作為榜樣，能超越他很酷，我很開心我穿著籃網球衣時做到這一點。」
Durant也透露自己人生的第一件NBA球衣，就是Carter暴龍時期的球衣，現在能在這個聯盟中超越過去偶像的得分紀錄，他也不禁感嘆「對我來說，這是一個完美的時刻。」
其實在這場比賽開打之前，Durant並不知道他即將超越Carter，直到受訪時才知道此事。此役賽前雙方只差10分，而KD在首節就已經拿到了13分。