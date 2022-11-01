趙少康再提「新竹換台北」 黃珊珊：顯然蔣萬安選情告急
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市長選戰選情膠著，一直都是外界關注焦點。中廣董事長趙少康昨（31）日表示，非綠陣營一旦分裂勢必會兩敗俱傷，並強調他早建議過國民黨、民眾黨「新竹換台北」，可惜兩黨依舊各自有堅持。對此台北市長候選人黃珊珊則相當不以為然，不僅批評趙少康「停留在30年前」，更直言「很顯然的是蔣萬安的選情告急吧？否則他們幹嘛要交換？」
中廣與蓋洛普昨日公布最新的新竹市長民調結果，民調顯示民進黨候選人沈慧虹追平民眾黨候選人高虹安，兩人支持度皆為25.96%；國民黨候選人林耕仁則僅只有14.04％，似乎陷入被邊緣化的狀況。對此身為中廣董事長的趙少康表示，非綠陣營一旦分裂勢必會兩敗俱傷，自己早建議過藍白兩黨「新竹換台北」，可惜兩黨依舊各自有堅持。
對此黃珊珊今（1）日在接受訪問時被問到「新竹換台北協調未果」的說法，黃珊珊則顯得相當不以為然，表示趙少康的說法停留在30年前，並強調台北市民的權益是可以用換的嗎？「我也想問蔣萬安先生對趙先生的說法，你贊成嗎？」黃珊珊反問蔣萬安，是否任何的政治利益，都可以這樣赤裸裸地拿來做政治分贓？
「還敢拿出來大喇喇地做、赤裸裸地做政治分贓的要求，我覺得他們真的把人民當作他們的禁臠。」黃珊珊直言，他們是不是真的認為談好交換，市民就真的會跟著一起交換？「我覺得真的是不要再用這樣子的方式，我覺得這是很低下的政治操作。」黃珊珊說，尤其是拿新竹一個莫名其妙的民調說要交換，「很顯然的是蔣萬安的選情告急吧？否則他們幹嘛要交換？」