學妹告白被拒！轉頭找同學發生連結關係 激情《錯位》曝
日本電影《錯位的青春》由漫畫改編成電影，找來石川瑠華、青木柚、前田旺志郎、中田青渚、倉悠貴共同演出。故事講述住在海邊小鎮的平凡國中生小梅（石川瑠華 飾），對憧憬的學長告白遭拒後大受打擊，竟與曾表明喜歡自己、性格內向的磯邊（青木柚 飾）發生肉體關係，沒想到漸漸對他產生感情。
電影中飾演男、女主角的石川瑠華和青木柚，是透過試鏡徵選脫穎而出，原作者淺野一二O也是評審之一。上田導演表示選角的首要條件，是「必須看起來像國中生」，他也大方分享決定由石川瑠華及青木柚擔綱主角的原因，「因為小梅露出肌膚的戲份較多，我們著重在這方面去徵選。石川瑠華在試鏡時，像電影開頭的畫面一樣圍著大大的圍巾，還穿著她學生時期的制服，看起來根本就是國中生。看了她的演技後，我和原作者淺野老師一致認為就是她了」。
男主角磯邊則是以外型取勝，導演說：「我在網路上找尋適當的人選時，被青木柚的照片給吸引，他的外貌十分相像，所以我請製作人和經紀公司聯絡，邀請他來試鏡。實際見面後，他和漫畫中的人物真的非常像，而聲音也比同年齡層的人較高，看起來就像國中生。」導演提到因為有性方面的描寫，只能找年滿18歲的演員，而他們兩位都符合「觀眾看起來也覺得是國中生」的首要條件，並成功將原作中的小梅與磯邊對於「戀愛」與「性」的煩惱，以及青春期少年少女的複雜情懷，細膩又真實的表現出來，就連原作中的激情戲碼也大膽呈現。
飾演男主角磯邊的青木柚，在試鏡時被原作者、導演及製作人稱讚跟角色很相像，令他感到很開心，他也將漫畫拿給自己的父母看，「他們說鼻子有點朝上、眼睛不是明亮大眼而是單眼皮下垂眼等特徵很像」。《錯位的青春》11月18日在台上映。