這款刮刮樂睽違2年再上市　有8個頭獎200萬元

睽違2年、超人氣刮刮樂「麻將」再次發售！台灣彩券公司今（1）日推出益智延長型刮刮樂「麻將」，而且頭獎200萬元多達8個，1000元（含）以上獎項超過26萬個。同日上市的還有全新主題刮刮樂「金磚疊疊樂」，也有3個頭獎200萬元及超過14萬個1000元（含）以上的獎項，合計2款新上市的刮刮樂，總獎項超過370萬個，總獎金逾15.3億元。
刮刮樂「麻將」在2008年首次發行，猶如打麻將摸牌、聽牌、胡牌的刮獎過程刺激又有趣，是「麻將系列」中的經典款，距上次發行已超過2年。為了回應廣大消費者的期待，今日再度上市，每張售價新台幣200元的「麻將」，不僅是最受歡迎的益智延長型遊戲，也是刮刮樂「麻將系列」的經典款。
台灣彩券公司表示，這次發行的刮刮樂「麻將」共有12局遊戲，12局遊戲中若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局獎金，若「您的麻將」區內同時刮出麻將符號，即可獲得獎金1000元，頭獎200萬元多達8個，1000元（含）以上獎項超過26萬個，總中獎率30.04%，總獎金逾10億元。
同日上市的還有全新主題刮刮樂「金磚疊疊樂」每張售價200元，票面上耀眼金磚層層堆疊，彷彿置身金磚帝國，財富感十足，共有6局遊戲，每一局刮開的數字有2~6個，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局對應的獎金，簡單又饒富趣味，頭獎200萬元共有3個，1000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率35%，相當適合民眾入手嘗鮮。