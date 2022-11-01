遭質疑任用男友當公費助理　高虹安：聘用助理合法合規

▲民眾黨立委高虹安參選新竹市長，成為藍綠攻擊目標。（圖／高虹安辦公室提供）
▲民眾黨立委高虹安參選新竹市長，成為藍綠攻擊目標。（圖／高虹安辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-01 11:38:01

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨日召開記者會向民眾黨新竹市長候選人高虹安連問四大問題，包括疑似任用男友當公費助理，寄生國會等。高虹安競選辦公室今（1）日發布聲明指出，立法院所聘用助理，及支付薪水、相關費用，皆依立法院相關規定辦理，完全合法合規

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高虹安表示，她於2016年7月以個人資金匯款125萬元科智企業投資，於2016年11月取得股份，2018年5月鴻海相關企業才投資科智，一切過程完全合法。迄今為止，科智企業都未股票上市，根本不可能有所謂的「內線交易」情事。林耕仁及其團隊對產業、科技企業的基本ABC都不了解，基本法律也不懂，令人實在無法想像這樣的團隊有什麼能力要帶領全台灣最重要的科技產業聚落城市？

高虹安指出，有關專利權申請事宜，申請人為相關公司，高虹安僅是發明人之一，並非專利申請人。立法院所聘用助理，及支付薪水、相關費用，皆依立法院相關規定辦理，完全合法合規。

高虹安指出，選舉至今天為止，一直努力維持乾淨選風，從未針對其他兩位候選人的私生活、從事爭議性行業或其家人有所著墨。林耕仁所提個人私領域，與公部門無涉，請容保留空間，保證絕無違法或以私害公之處。如果林耕仁認為她有不法之處，應明確拿出證據，而不是以大量疑問句規避法律責任，用這種含沙射影的八卦抹黑，傷害從政女性。

高虹安表示，一位目前從民調顯示幾乎沒有當選機率的候選人林耕仁，不努力經營自己基層，卻以自曝己短的方式加入綠營抹黑隊伍，目的是什麼？難道希望民進黨在他的助攻之後繼續維持政權，然後放縱該候選人家族在新竹多年來的灰色事業違法違規行為？

高虹安稱，選戰開打至今，一直期盼有乾淨的空間就事論事，就新竹市政提出自己的主張、政見，爭取新竹市民的認同與支持。但是前幾個月，看到民進黨以全黨之力，動用國家機器不斷地對高虹安抹黑與全面攻擊，造謠被打臉也不見任何道歉，已累積超過三十件造謠情事。而今天，很遺憾看到選情低迷的林耕仁可能為了搏版面、爭取聲量，也東施效顰跟風綠營，盲目加入對高虹安的人身攻擊行列。卻不知完全暴露出自己的無能與無知。


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