遭質疑任用男友當公費助理　高虹安：聘用助理合法合規

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高虹安指出，有關專利權申請事宜，申請人為相關公司，高虹安僅是發明人之一，並非專利申請人。立法院所聘用助理，及支付薪水、相關費用，皆依立法院相關規定辦理，完全合法合規。
高虹安指出，選舉至今天為止，一直努力維持乾淨選風，從未針對其他兩位候選人的私生活、從事爭議性行業或其家人有所著墨。林耕仁所提個人私領域，與公部門無涉，請容保留空間，保證絕無違法或以私害公之處。如果林耕仁認為她有不法之處，應明確拿出證據，而不是以大量疑問句規避法律責任，用這種含沙射影的八卦抹黑，傷害從政女性。
高虹安表示，一位目前從民調顯示幾乎沒有當選機率的候選人林耕仁，不努力經營自己基層，卻以自曝己短的方式加入綠營抹黑隊伍，目的是什麼？難道希望民進黨在他的助攻之後繼續維持政權，然後放縱該候選人家族在新竹多年來的灰色事業違法違規行為？
高虹安稱，選戰開打至今，一直期盼有乾淨的空間就事論事，就新竹市政提出自己的主張、政見，爭取新竹市民的認同與支持。但是前幾個月，看到民進黨以全黨之力，動用國家機器不斷地對高虹安抹黑與全面攻擊，造謠被打臉也不見任何道歉，已累積超過三十件造謠情事。而今天，很遺憾看到選情低迷的林耕仁可能為了搏版面、爭取聲量，也東施效顰跟風綠營，盲目加入對高虹安的人身攻擊行列。卻不知完全暴露出自己的無能與無知。