狗雨中奔跑「帶飼主找浪貓」！牠被帶回超乖：這裡暖呼呼
幫幫小貓吧！日本網友帶著甲斐犬「小八（ハチ）」出外散步，當天是個濕淋淋的雨夜，散步途中小八似乎感應到什麼，突然拉著飼主往前奔跑，接著一隻渾身濕透的小黑貓出現在眼前，牠模樣又瘦又小，對著面前的一人一狗露出威脅的姿勢，而後轉身就跑。
這隻小黑貓給該名網友留下深刻印象。隔天再次帶小八外出，小黑貓再次現身，與昨晚的態度相比，小貓變的非常友好，不僅不害怕小八，還亦步亦趨地跟在後面。而貓咪的眼睛被分泌液覆蓋，時不時還打著噴嚏，網友想到明天仍會下雨，「如果生病的小貓在寒冷的秋雨中又被淋濕怎麼辦？」，念頭一出後便將其帶了回家。
小黑貓被帶回家後非常配合，乖乖洗澡、乖乖洗頭、乖乖吃東西，網友看著牠開心進食的模樣頗感欣慰，可他有個問題，因為他家裡已經有一隻半身癱瘓的貓咪，且牠身上有會傳貓的疾病，不能讓牠們同處在一個空間，想到這隻小貓是正需要關愛的時後，若將牠隔離在某處，肯定會對其個性產生不良影響，經過一番猶豫，該網友決定幫小黑貓找一個新家庭。
影片上傳於10月中，現在小黑貓已經找到新父母了！眾人回覆「謝謝你救了小貓！」、「不是每個人都能做到。我很欽佩和感激。恭喜找到一對好的領養者」、「很高興有領養者出現」、「很高興領養者人選看起來和藹可親」。（編輯：李惠婷）