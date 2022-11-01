北一女神解扣子！山中「辣曬事業線」 粉絲讚：仙女下凡
「北一女神」蔡瑞雪外型亮麗、熱愛運動，近年參與不少戲劇和電視節目演出，也跨足網路界當起YouTuber，擄獲不少粉絲。時常在社群媒體上分享生活、與粉絲互動的她，昨（31）日也在IG曬出美照，只見她將外套拉下，裡面只穿一件「平口小可愛」，辣曬事業線，讓粉絲讚翻「根本仙女下凡」。
蔡瑞雪昨天在IG曬出美照，只見她將頭髮綁起，上身穿著寶寶藍合身外套，下身則是白色透紗長裙，在大自然中擺出各種姿勢，手上還拿著一根棒棒糖，可愛又迷人；接著，她將外套扣子解開，雙手往上舉，露出白色小可愛和腹肌，好身材一覽無遺。
最後，她甚至將外套整件拉到肩膀以下，露出整個肩膀和上胸，深邃事業線清楚可見，她則對著鏡頭擺出「高級臉」，再加上身後有草木和霧氣，使她渾身散發著仙氣，宛如天仙、氣質非凡，她也在文內感性表示「你是否迷路過？不管是在心裡還是真實的世界，我都曾經迷路，但當你走過迷宮，留下了印記，一條條的道路，最終會走出來看到五彩繽紛的天空」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「仙女下凡」、「瑞雪根本仙女下凡，超正的好不好」、「超美」、「阿雪美慘了」、「正」、「美人兒」、「雪兒太棒了」。（編輯：郭佩蓉）