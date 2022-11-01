防踩踏意外！LANY開唱前有準備：交朋友也要照護身邊人
加州新生代樂團LANY在10月31日、11月1日於Zepp New Taipei開唱，兩場演唱會創下開賣即秒殺的紀錄，更是首組邊境防疫規範放寬後入境的歐美樂團。昨（31）日演出前成員主唱保羅（Paul Klein）和鼓手傑克（Jake Goss）兩人特別接受台灣媒體聯訪。對於近期發生的梨泰院踩踏意外，他們也特別呼籲粉絲們注意安全。
5年前來台曾嘗試的台灣美食也讓保羅念念不忘：「上次我們不知道有沒有停留24小時？我記得到了飯店後，去了附近的餐廳吃牛肉麵，這是你們很知名的美食對嗎？我記得非常好吃，然後當天晚上就開唱，隔天一早我們就又飛走了。」這次來台天數雖然變多，但依然行程滿檔：「今天因為有一整天的宣傳行程，所以很可惜沒機會到處走走，但我們的團隊成員去了一個寺廟，他們說非常美，如果明天有時間的話我們也想去逛逛，我也很想上去台北101的觀景台看看。」
最近首爾發生梨泰院踩踏事件，時常開演唱會的LANY也特別重視粉絲的安全：「從剛開始辦演唱會時，我們就有特別注意粉絲是否能在安全、舒適的環境觀賞，不會有互相推擠或絆倒的危險。在演唱會途中我們有時候會邀請粉絲一起跳並大聲跟唱，但同時也會鼓勵大家在現場結交朋友，互相照護身邊的人。」LANY表示至今沒有現場太過失控的經驗，傑克說：「我們都會事先與團隊和場館做好準備，以確保現場觀眾的安全。」