蔣萬安反對討黨產、缺席同遊 吳思瑤：比較年輕的丁守中
民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（1）日上午舉行記者會，陳時中競選總幹事吳思瑤在會中針對國民黨台北市長候選人蔣萬安提出質疑。吳思瑤表示，蔣萬安的從政路就是一場政治大戲，「蔣」萬安就是「假」萬安，立場搖擺，是只想騙票的假改革，無論同志議題、轉型正義等都持續閃躲、兩手策略，蔣萬安如果當選就是威權復辟，投給蔣萬安就是投給丁守中，蔣萬安只是比較年輕的丁守中。
吳思瑤說，上周末蔣萬安不出席同志遊行，卻去了救國團遊行，這樣的對比，就讓人看到蔣萬安的真面目。吳思瑤痛斥，陳時中排除萬難出席同遊，蔣萬安卻沒有出席，還說自己過去表決的時候投票支持，但其實同婚法案表決的28次，蔣萬安缺席25次，蔣萬安的許多重要競選幹部也是立委，表決的時候都是反對票，蔣萬安到底是挺同還反同？
吳思瑤進一步說，蔣萬安選擇跟反對歸還不當黨產的救國團遊行，更凸顯他就是國民黨反進步、反改革的代表。黨產條例在立法院表決64次，蔣萬安全部反對，與社會民意站在對立面。蔣萬安如果當選就是威權復辟，投給蔣萬安就是投給丁守中，蔣萬安只是比較年輕的丁守中。
另外，吳思瑤也說，針對促轉條例表決，蔣萬安也演很大、投機取巧。蔣萬安常常對外說他支持轉型正義，但促轉條例表決68次，蔣萬安有63次與國民黨團一起反對，蔣萬安就是跟國民黨守舊勢力站在一起，反對轉型正義。
吳思瑤說，中正紀念堂議題，蔣萬安現在還持續閃閃躲躲，民間舉辦的論壇更不敢參加，這就是蔣萬安的本質。吳思瑤感嘆，蔣萬安的從政路就是一個精心規劃的政治大戲，為了讓蔣萬安從政，蔣父蔣孝嚴處心積慮讓他從美國回台選立委，沒多久就開始策畫問鼎台北市長，立院許多法案表決他都選擇投機取巧的兩手策略，這都是選票考量，但表決紀錄不會騙人，蔣萬安本質就是反進步，這是欺騙不了台北市民的。