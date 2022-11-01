全教總檢視市長候選人幼托政見　降低幼教師生比是共識　

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全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛指出，台北市陳時中、黃珊珊；桃園市賴香伶、鄭運鵬；高雄市柯志恩；南投縣許淑華、蔡培慧、新竹市高虹安、林耕仁、沈慧虹等縣市長候選人，都陸續公開表態願意調降師生比。其中黃珊珊、賴香伶、鄭運鵬政見較具體，願意調降至1：12。
楊逸飛批評，除了調降師生比，聚焦幼教人員勞動權益外，目前各候選人的幼托政策混亂無焦點，且大多為撒錢政策，如生育補助、私幼學費、在家自己照顧的育兒津貼繼續加碼，但對於軟體面、幼托品質如何提升，卻說得不清不楚，且無評估的亂撒錢還會讓兒權、甚至女權倒退，身邊就有女性因為在家自己照顧的育兒津貼，遠多於公托補助，被家人逼迫在家育兒、犧牲職涯，呼籲縣市長候選人儘快提出具體幼托政策。
全教總理事長侯俊良則說，全教總推動降低師生比已經多年，過去不論從社會面、立法面與行政面，均不斷倡議要盡早施行1：12，卻常常遭教育部已讀不回。如此重要的幼教政策，竟然是地方率先公開呼籲願意落實，教育部作為中央主管單位卻絲毫不為所動，呼籲教育部在縣市首長選舉結束之前，公開說明相關的配套措施，以免縣市首長在當選之後，想要兌現自己當初的承諾，卻卡在中央的相關法令無法執行。
全教總請教育部盡速修法，公告降低師生比的配套措施，讓各縣市有統一遵循的方向。