網紅婚禮全是韓流大咖！Rain親送祝福 新郎驚人身分曝光
南韓知名模特兒兼網紅Ha Neul（하늘），在IG上擁有百萬人追蹤，相當具有人氣，她近日嫁入豪門舉辦婚禮，盛宴上眾星雲集，不只邀請超過1千多位賓客，還有高達20位的娛樂圈大咖參與，錄製祝福影片送給新人，被喻為根本是頒獎典禮的豪華陣容程度，新郎身分也被起底，疑似有犯罪背景，引起網友熱議！
外貌秀麗的Ha Neul在10月23日舉辦世紀婚禮，曬出穿著美麗白紗依偎在新郎身邊的婚紗照，卻遮住男方臉孔，沒有讓另一半曝光，令外界相當好奇，上千名賓客到場同歡，讓眾多明星錄製的祝福影片流出，包含李秉憲、PSY、Rain、Super Junior、EXO成員伯賢等演藝圈知名大咖，都露臉祝賀新人，被網友笑稱這場「超狂婚禮」陣容堪稱年度盛會。
而新聞報導婚禮時，不但曝光女主角昔日學生照，疑似有整容痕跡，企業家新郎身分也被起底，韓媒指他在濟州島經營著名咖啡店，與許多明星都有私交，甚至被封為「濟州總統」，不過，根據《SBS》報導，男方曾經非法經營賭博網站，並涉嫌操縱排球比賽結果遭到判刑，有許多爭議性黑歷史。韓國網友們紛紛在新聞影片底下狠酸「許多頂流明星都參加犯罪者的婚禮」、「娛樂圈真的很糟糕」、「不知道明星到底下注了什麼，但形象真的很重要」、「整容痕跡整很多」、「新娘以前霸凌過別人」。