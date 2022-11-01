公費流感疫苗2階段開打！80家全聯設接種站　限量送香蕉

▲全聯門市設置疫苗接種站，一早就有民眾到場施打。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯門市設置疫苗接種站，一早就有民眾到場施打。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-01 12:55:49

11月1日第二階段公費流感疫苗開打，50至64歲無高風險慢性病成人符合接種資格，為增加全台社區民眾接種流感疫苗便利性，疾管署與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全台特定約80間全聯門市設置接種站，並且每間門市前100名接種的民眾，可獲得礦泉水1瓶與1公斤履歷香蕉，吸引民眾搶先到場打疫苗！

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▲全聯接種第二階段流感疫苗，每間門市前一百名可領健康禮包。
▲全聯接種第二階段流感疫苗，每間門市前一百名可領健康禮包。（圖／記者鍾怡婷攝）
疾管署周志浩署長指出，今（111）年流感對檢康的威脅不亞於新冠肺炎，往年要到12月才會出現流感患者，今年從10月就開始流行，呼籲民眾盡早施打降低感染風險。政府提供約630萬劑公費疫苗及全台約4000個接種合約診所，全聯也在部分門市據點讓各地衛生局設置接種站，方便民眾就近施打疫苗提高接種意願，期盼今年該年齡層的接種率可從往年25%達27%。

全聯總經理蔡篤昌表示，透過全聯的通路力量，除增加80間門市外，也提供前100名接種民眾獲得礦泉水一瓶與一份當季水果（限量1萬袋1公斤履歷香蕉，送完改以其他當季水果替代），讓民眾打完疫苗立即補充體力，透過全聯多元的通路，協助公費疫苗宣導。

而第二階段公費流感疫苗開打首日，全聯總經理蔡篤昌、疾管署副署長莊人祥和剛滿50歲符合符合接種資格的防疫大使熱血主播徐展元，也一同在現場施打流感疫苗，呼籲民眾打流感疫苗可增加自身保護力外，也保護家人健康，施打疫苗為預防流感最有效的方式，提醒大家要記得年年都施打流感疫苗。

▲全聯總經理蔡篤昌
▲全聯總經理蔡篤昌在現場施打流感疫苗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯門市設置疫苗接種站。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯門市設置疫苗接種站。（圖／記者鍾怡婷攝）

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