柯文哲稱「坐新竹望台北」 黃珊珊：台北選情相對較膠著
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前接受專訪時，表示他對於年底首長選戰是「坐一望二」，認為新竹市長候選人高虹安目前呈現領先態勢，而台北市長候選人黃珊珊則是有機會一搏台北市長大位。對此黃珊珊今（1）日接受媒體訪問時表示，北市選情本來就相對膠著，對其他候選人來講也是各個有信心但大家都沒把握，把握剩下20幾天盡自己最大努力就好。
黃珊珊今日上午前往台北文昌宮參拜，並於會後接受媒體訪問。被問到柯文哲在接受專訪時，表示對首長選戰的選情分析是「坐一望二」，一是新竹市、第二才是台北市，是否對於北市選情較沒信心？對此黃珊珊則回應，對於選情每個人都有他的評斷，台北市也是選情相對膠著，所以並不是信心問題。
至於專訪中柯文哲還提到，北市會有10%的棄保票，不過卻與黃珊珊過去的「棄保沒出息」說法有所出入，對此黃珊珊則解釋，棄保是一種評論與解釋過去的狀況，而這次的狀況則沒人說得準。「所以我們還是一樣，盡全力爭取台北市民的認同。」
黃珊珊說，現在很多談棄保的人都認為台北市很難棄保得成，大家都還是用猜測的方式在評斷，「棄保是違反民主的，我們還是希望大家都能夠做自己的主人，棄保是侮辱選民的智慧。」