影／越南創意法國麵包比賽融合文化 聚焦新二代身份認同
由「台北大加蚋扶輪社」主辦的「2022 新響越食文化市集」於近期登場，「台北大加蚋扶輪社」長期關注新住民、新二代移民文化議題，攜手新創團隊「Foodeast 赴憶文化」一起發揮「破除文化隔閡，創造共融社會」的使命。歷經九個月陸續完成系列活動，包含線上藝文徵稿比賽、文化工作坊、線上講座、桌遊與法國麵包製作體驗等，增進不同年齡層跨文化的認識。本次專訪「台北大加蚋扶輪社」新住民活動主委沈如怡，她對於活動和新二代的印象，有深刻的體悟。
「活動上以東南亞食物作為主軸，是因為食物是最容易了解不同文化的管道，甚至讓新住民懷念母國料理的最佳途徑。而法國麵包比賽，則非常適合新住民大展身手，因為要思考創意的做法，且要在攤位上運用有限的活動空間和食材進行製作，很考驗新住民的廚藝。尤其這次比賽都要運用台灣的特殊食材進行搭配，因此新住民要思考如何融合兩國食物的文化，創作全新的產品。」沈怡如說。提及對活動印象深刻的事，沈怡如笑著說，當台上宣布得獎者時，台下的攤商親友團瞬間興奮地跳起來，那種感動之情讓人相當難忘。「一場活動同時幫助兩國文化交流，也讓新住民家庭更多了身份認同感，蠻有意義的。」
「創意法國麵包比賽」由來自雙北、桃園與台中的全國知名越南美食商家大展身手，進行色香味俱全的廚藝比賽。主辦單位「台北大加蚋扶輪社」特別邀請「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人廖雲章老師、中央廣播電台越南語節目主持人薛素素老師、曾代表台灣參加西點世界盃的烘培好手楊詠帆老師，一起擔任「創意法國麵包比賽」的評審，當天活動圓滿順利，讓各方嘉賓大為讚許。
台北大加蚋扶輪社名字中的「大加蚋」，來自平埔族語的「Tagala」，是台北盆地起源的舊稱。扶輪社以「大加蚋」命名，一方面是因為扶輪社友多元，來自各地在台北群聚，另一方面則是希望藉由「大加蚋」提醒扶輪人學習沼澤的包容力和生命力，讓行善的影響力持續擴大。