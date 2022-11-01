柯志恩酸遲到、民進黨雙標　陳其邁幕僚：遇突發狀況

距離年底大選只剩下不到一個月的時間，藍綠候選人行程滿滿，跑行程中難免會遲到，高雄市長陳其邁就被質疑，選務行程多影響到市政行程，有時遲到四十分鐘甚至是一個小時，對比前市長韓國瑜被封為遲刻魔，國民黨高雄市長候選人柯志恩就狠酸，民進黨就是雙標，雙標已經夠多了。
選舉日逼近，陳其邁市政、選務行程兩頭燒，對於被說行程大遲到，陳其邁幕僚指出，媒體說的大概是10月18及29日發生的事情，18日上午10點20分市長在鳳山參加經貿文教後援總會成立大會，下一場行程則是11點安排在苓雅運動中心，但當天遭國民黨質疑公費生問題，因此將媒體聯訪時間移到鳳山，因此下一場活動有所延誤。
至於10月29日，幕僚指出，當天上午市長先跑大寮紅豆節活動，這場是市政行程，一切正常，但是要趕到下一場茄萣後援會行程時，在高速公路上遇到車禍塞車，後援會行程才因此遲到將近一小時。
柯志恩表示，民進黨的雙標事件「族繁不及備載」，相對於之前韓市長的一舉一動只要稍有不慎都被放大解讀；畢竟陳其邁是現任市長，陳市長的選務行程、行政工作也應該要用同一標準來衡量，柯志恩也表示雙標已經是民進黨的日常，一點都不覺得意外。
陳其邁幕僚強調，原則上陳其邁仍以市長的市政行程為主，選舉活動都安排在假日或者是公餘空檔，如果遇到上班時間就會依法請假，但跑行程途中難免會有一些突發事件，日後會小心避免。