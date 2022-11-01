指中國撤金馬小三通人力　蘇貞昌：對方現階段較保守

兩岸小三通因疫情關係暫時中斷，但隨國門逐步開放，小三通迄今依舊未重啟。對此，立法院今（1）日進行總質詢，國民黨立委陳雪生具體要求12月，盡速交陸委會研擬重啟小三通。行政院長蘇貞昌答詢則說，並未反對也希望重啟，我方未裁撤小三通所需人力和建置，反而中國將人員都裁掉，加上疫情嚴密管控，對方現階段看來較保守。
上午立法院進行總質詢，陳雪生就小三通重啟質詢表示，他已與陸委會和相關單位討論，將於適當節日會盡速完成重啟，盼其中不要有政治問題夾雜，盡速開放小三通。蘇貞昌答詢指出，對於國境開放都已開始，兩岸間用小三通便利過去也做很好，直到疫情發生大家為維護安全有所作為，「不過一直以來我國都沒有裁撤，小三通需要的人力與建置，反而中國那邊已經裁撤掉，這是很可惜的。」
蘇貞昌強調，希望中國便利於小三通重新建置，讓大家能夠互相往來，政府期盼有利於地方民眾，但中國疫情今天控制這樣，甚至還使用強制封城，現階段看來中國在這方面比較保守。
陳雪生追問，空中交通已經有序交流並開放，小三通也可以循序漸進開放，他最近跟口岸、台辦間都有聯繫，對方工作也大致準備就緒。他指出，對面也可能視疫情狀況，研擬減少防疫日期，盼12月左右盡速交待陸委會實施。
蘇貞昌重申說，我方都一直往這方面走，但中國仍很嚴密風控；因為是通不能只有一邊，台灣這邊沒撤掉人員，也沒有說不要，反而是對方人員都撤掉，現在也還在嚴密風控，「如果可以我們沒有反對」。蘇也強調沒有不准重啟，而是兩岸斟酌雙方情勢、疫情與事實來推動。