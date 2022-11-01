ITF台北國際旅展倒數！3大電商狂殺優惠：1折券全場瘋搶

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Klook這回除了全站84折起和下單抽東京來回機票，在實體旅展期間（11/4至11/7）下單全球飯店住宿或是海外租車，輸入指定優惠碼可獲得10%折抵，不論曼谷、東京、首爾等跨年熱門目的地的星級飯店住宿通通有，還是到美國、歐洲甚至澳洲來趟公路旅行紀念久違的海外假期，都能抵用；活動期間使用LINE Pay結帳滿200元再送你紅包一個，最高可享111點LINE Points點數。
此外，Klook也於旅展現場推出多個旅展限定加碼好康，只要來Klook攤位上秀出Klook App會員畫面，就能免費玩一次扭蛋機，有機會獲得Uber優步小黃乘車金250元、國泰萬怡酒店MJ Kitchen 350元優惠券等，最大獎還能把星宇航空台北東京來回機票帶回家！不僅如此，萬眾矚目的「限量全站1折券」、日本環球影城買1送1、日本韓國星馬Sim卡買1送1等各式優惠也將在活動舞台中提供給民眾拚手速。
KKday
為迎接疫情後首波盛大旅展，KKday看準過年、寒假商機在旅展中推出多款深度體驗買1送1，包含國人最愛的日本、韓國、泰國、新加坡體驗行程與票券，消費者可以到首爾欣賞女性限定的猛男秀、一日遊逛泰國在地市集、新加坡遊覽夜間野生動物、沖繩北部或南部一日遊等，超過10種的買1送\1商品將在旅展限量登場。若想去歐美的旅客，平台也推出加州環球影城門票限時5折，購買歐洲鐵路火車票則贈送10歐元旅遊金，以及加碼凡訂購指定法國商品送巴黎春天精品百貨95折優惠。
KKday也推出多國的航空聯票，以當地來回機票，搭配住宿、交通或景點票券，日韓最低價16,900元起，人氣最高的日本則有東京5日機加酒，入住東京巨蛋飯店15,800元起，以及沖繩4日機加酒，搭乘星宇航空、住海邊飯店12,888元起，另外，也有沖繩來回機票9,999元起、釜山來回機票旅展現場優惠價7,499元起；同樣是熱門國家的泰國曼谷則有5日機加酒，搭乘星宇航空14,900元起，第2人還可再減2,000元，還有峇里島機加酒自由行5日，特別安排2晚入住獨棟Villa，每人只要19,900元起。
易飛網
這次來逛旅展真的賺到！因為易飛網一次備齊12國熱門旅遊國家，包括國人最愛東北亞、東南亞，還有歐洲長線奢華旅行通通有。值得一提的是，針對明年1月份農曆春節，易飛網祭出精選「易起賀歲」系列商品，旅客無需再多請假，即可參加日本北海道5日，安排季節限定破冰船體驗、阿寒湖戲雪及冰上釣魚、日本人氣旭山動物園；銀色東京5日暢玩迪士尼樂園、滑雪盆極速體驗、保證入住1晚溫泉旅館享受日本泡湯及蟹腳吃到飽，前述日本商品11月30日前報名且付訂，可享賀歲優惠折5,000元。五星再峴海濱渡假5日，朝聖熱門打卡地標巨人之手及黃金橋、散步世界六大最美沙灘、全程保證入住五星飯店，賀歲優惠第二人折5,000元。
若想體驗奢華長線旅程，還有「銀色德捷叮叮噹10日」，將可暢遊古堡、享美食饗宴、逛聖誕市集，每人59,900元起，第二人折扣5,000元；另有日本、東南亞及歐亞跨年連假行程不加價且適用旅展優惠，最低12,900元起便能體驗他國跨年氣氛，例如「日本暢遊京阪神5日」、「土耳其特色雙洞穴飯店11日」等，都是國人不容錯過的跨年優質行程。