選情冷！中市綠營組舊城新5虎將、台中英連線力圖加溫

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「舊城區新5虎將」的選區，涵蓋台中市舊城區和南屯、舊縣區的大里霧峰區，面積僅佔全市8%，卻有近百萬人口。張耀中指出，台中縣市合併12年，人口數是6都第2大，但縣市始終沒真正縫合，他以南屯為例，只要看到馬路變小、人行道從破落變成沒有，就知道烏日到了！何昆霖也說，自己在東南區拜票，經常隔一條巷子就是大里，雖然一樣很繁榮，整體街景卻有明顯差異。
中西區的江肇國、黃守達指出，大台中合併12年，空有200多萬人口，城市發展卻一直無法達到直轄市的規模，現任市長盧秀燕停留在小台中的思維格局，沒有打破既有行政區的窠臼，很多建設的規劃，只站在地域性、選票的角度考量，缺乏溝通串連與繼往開來的視野。
江肇國舉修復中的台中州廳為例，觀光客不會以看一棟華麗的國定古蹟為滿足，除了週邊建築群，可擴大到東區的帝國糖廠、南區舊酒廠，串起時間軸和空間概念，建立整體的豐富和精采度，才能吸引人。
何敏誠也指出，鐵路高架化帶動東南區起飛後，三井、秀泰先後進駐，但一兩公里外的大里區，明明是新都心的明日之星，依舊沒做好整體都市規劃，還是舊縣區的模樣。他說自己雖然決定交棒，但有太多事還沒做，令他放不下，希望透過新5虎將的組成，把經驗傳承下去，繼續推動區域治理的概念、改善舊城區風貌。
7名英系議員及新人組成「台中英連線」，有趣的是，除了甲安埔區的吳敏濟、潭雅神區的蕭隆澤，其他5位包括西屯區議員陳淑華、捲土重來的霧峰大里區張芬郁，以及新人北屯區謝家宜、北區陳俞融、東南區陳雅惠等都是女性，兩位資深男議員有如兩片綠葉，襯托此次地方選舉女力當道的特殊現象。
「台中英連線」搭配民進黨市長候選人蔡其昌，提出共同訴求，包括65歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線4年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級’, 讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源等政見，並批評市長盧秀燕是「最強中央處理器」，上任以來不是跟中央處在敵對緊張的狀況，就是將問題拋向中央，光會高喊響亮口號，美化數字，自我陶醉。