金鐘影帝吳慷仁「驚爆有新身分」！親揭尷尬真相：好過分
出道15年的演員吳慷仁，在第51屆金鐘獎憑《一把青》郭軫一角拿下影帝殊榮，雖然今年入圍戲劇節目男配角獎沒有獲獎，但入圍也是最大的肯定。不過，演員吳慷仁難道要有新身分了？他昨（31）日晚間在臉書發文，透露自己「瞬間變歌手」，揭開尷尬真相，也讓網友笑翻直呼「這太好笑」、「支持寶寶開演唱會」。
吳慷仁在臉書發文並PO出多張截圖，只見圖中LINE名字寫著「吳慷仁 KANG REN WU」的人問道「你以前去過我的演唱會嗎，你是多少粉絲，你屬於我的任何一個粉絲俱樂部嗎？你有我的粉絲會員卡嗎？你為什麼不通過申請我的粉絲會員卡註冊成為我的粉絲俱樂部的正式會員，我也可以改善你的職業生涯，粉絲卡分為金、銀、銅三類，金粉絲會員卡3,5000新台幣，銀會員2,5000新台幣，青銅會員卡20000新台幣」。
對此，吳慷仁也無奈表示「我這個人其實很冷漠，不會特別私訊任何人，跟你們聊543的，如果有，100%假的。我的感恩不太掛嘴邊，不會在臉書開頭謝謝任何人，寫下『愛』什麼的字眼，打出來我自己都會想吐，噁不噁心」。
吳慷仁接著說，「還有我…很忙，不會開設俱樂部…改善你的職業生涯…我不會發卡給你，什麼金卡銀卡都沒有，只會給你好人卡。冰友啊，不要被騙，不要跟來路不明的吳慷仁聊天…我話很少…不會找你們講話…因為我很累…我不是在拍戲不然就是去拍戲的路上」。最後，吳慷仁也不忍開噴「最過分的是，演唱會是哪齣？瞬間變歌手」，他也在文末Hashtag「騙子一堆」、「很多吳慷仁分身」和「吳慷仁俱樂部」。
貼文一出，網友也紛紛笑回，「詐騙無所不在」、「要騙人也不會先做一下功課」、「是慷仁的多重宇宙嗎？沒關係！交給我們全把他們加到詐騙資料庫」、「連名字都打錯的也太沒有心了吧」、「如果這麼假的對話能被騙，我也是跪了」、「演唱會這太好笑」、「我錯過演唱會了嗎」、「我應該會先跟他說，唱兩句來聽聽」、「變成歌手了，這個好笑」。（編輯：郭佩蓉）