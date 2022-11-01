逾百人涉案！國營事業招考爆電子舞弊　8員工坦承找槍手

高雄地檢署去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並在去年10月12日、11月1日及今年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，一舉破獲電子舞弊集團，進而查出集團5年來共助101人作弊，不法獲利上億。
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舞弊集團40歲吳姓主嫌自民國105年先幫助郭姓男子作弊考上台電，再招攬進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；之後再於107年故技重施協助林姓男子考上中鋼，並招攬林姓夫妻加入集團。
檢方調查，有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊。
不僅如此，集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經清查集團自民國105年至今，已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估達上億元以上。
目前僅有20名舞弊考生投案，雄檢偵結後，今年9月間依詐欺等罪起訴吳姓主嫌等5人。（編輯：卞金峰）