逾百人涉案！國營事業招考爆電子舞弊　8員工坦承找槍手

▲台電、中鋼等國營事業爆電子舞弊，初估作弊集團5年助101人作弊、獲利上億。（圖／取自Pixabay）
▲台電、中鋼等國營事業爆電子舞弊，初估作弊集團5年助101人作弊、獲利上億。（圖／取自Pixabay）

中央社

2022-11-01 12:39:31

（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄檢廉破獲台電、中鋼等國營事業電子舞弊案，初估5年共助101人作弊，目前僅有20名舞弊考生投案。檢廉單位昨天再直搗中油、台電、中鋼等公司帶回8名舞弊考生，全部坦承作弊。

高雄地檢署去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並在去年10月12日、11月1日及今年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，一舉破獲電子舞弊集團，進而查出集團5年來共助101人作弊，不法獲利上億。

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢廉單位調查，先前曾公布希望舞弊考生自首，但至今仍沒主動自首者；辦案人員經持續清查，昨天直搗中油、台電、中鋼等國營事業，共帶回8名涉嫌舞弊考生，其中在中油上班的有5人、台電2人、中鋼1人，8人初步坦承舞弊，將持續清查其他涉案考生。

舞弊集團40歲吳姓主嫌自民國105年先幫助郭姓男子作弊考上台電，再招攬進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；之後再於107年故技重施協助林姓男子考上中鋼，並招攬林姓夫妻加入集團。

檢方調查，有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊。

不僅如此，集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經清查集團自民國105年至今，已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估達上億元以上。

目前僅有20名舞弊考生投案，雄檢偵結後，今年9月間依詐欺等罪起訴吳姓主嫌等5人。（編輯：卞金峰）

國1汐止交流道「走山」！土石崩落掩埋車道　警消急搶救

板橋路邊停車格突竄火！10機車慘成廢鐵　起火原因仍待查

北市612號公車自撞！47歲運將疑身體不適　無心跳搶救中

雲林修車廠深夜惡火！1婦人受困屋內　警消尋獲已成焦屍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀